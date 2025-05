Podgorički Viši sud blokirao je raspolaganje sa dva apartmana i dvije garaže u luksuznom tivatskom kompleksu Porto Montenegro zbog sumnje da je dva miliona eura oprano kroz kupovinu tih nekretnina i da je ta imovina stečena kriminalnom djelatnošću.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Prema navodima iz nevladine organizacije Akcija za socijalnu pravdu (ASP), RTCG je rečeno da su nekretnine u Porto Montenegru upisane na podgoričku firmu "Sailor Check“, osnovanu maja 2017. godine, sa registrovanom djelatnošću iznajmljivanja nekretnina i upravljanja njima.

"Iza podgoričke firme je vlasnički strano lice. U rješenju o zabrani raspolaganja nekretninama navodi se da je na deviznom računu "Sailor Check“, od juna do novembra 2017. godine, evidentirano osam priliva od ukupno nešto preko dva miliona eura, a sve sa računa firme "Eltex Trade“ Ltd, koji je otvoren u jednoj banci u Češkoj, i za koja novčana sredstva postoji osnovana sumnja da potiču iz kriminalne djelatnosti", naveli su iz Akcije za socijalnu pravdu.

Pojašnjavaju da je priliv novca zabilježen na osnovu kupoprodajnog ugovora o nabavci rezervnih dijelova za automobile, pri čemu je "Eltex Trade“ kupac, a podgorički "Sailor Check“ prodavac, ali je već u septembru te 2017. zaključen ugovor o zamjeni obaveze (novacija) kroz ugovor o zajmu, prenosi RTCG.

"Novim ugovorom obaveza "Sailor Check“ bila je da dobijeni novac pretvori u zajam i vrati ga za dvije i po godine. Novac je zatim prenijet na žiro račun podgoričke firme i transferisan ka tivatskoj firmi PM 1.5 (gazduje Porto Montenegrom) za kupovinu nekretnina. Firma "Eltex Trade“ Ltd je pod istragom u Moldaviji zbog krivičnih djela pranja novca, korupcije i srodnih krivičnih djela, ukazuje se u rješenju podgoričkog Višeg suda, čiji sudija za istragu je cijenio predlog tužilaštva pravno utemeljenim i na jasnim dokazima o sumnjivim finansijskim transakcijama koje ukazuju na pranje novca", naveli su iz ASP.

Kako se navodi, imajući u vidu težinu predmetnog krivičnog djela i međunarodni karakter istrage, privremene mjere oduzimanja imovine su kažu iz ASP opravdane kako bi se spriječilo dalje prikrivanje i otuđenje nezakonito stečene koristi.

"Akcija za socijalnu pravdu je pretragom britanskog registra kompanija utvrdila da je firma "Eltex Trade“ Ltd registrovana septembra 2014. godine, a dobrovoljno ugašena oktobra 2023., a tokom godina je njeno stvarno vlasništvo bilo sakriveno iza firmi sa Belize države i Sejšela, koje su među najpoznatijim off shore zonama u svijetu. U više godina je kao lice sa značajnim učešćem u britanskoj firmi naveden Karen Azarjan iz Jermenije, dok odvojena internet medijska pretraga pokazuje da je "Eltex Trade“ Ltd pomenuta u dokumentu moldavskog tužilaštva u vezi sa pronevjerom milijardu dolara iz Moldavije 2014. godine", naveli su oni.

Prema tim medijskim navodima, kako pojašnjavaju, Azarjan je jedan od stotinu jermenskih državljana koji su od 2017. godine služili kao proxy direktori za mrežu fiktivnih kompanija koje su istaknuti oligarsi koristili za iznošenje stotina miliona dolara iz Istočne Evrope, utaju poreza i lobističke usluge, navodi RTCG.

"Ocjenjuje se da je šema slična takozvanoj ruskoj perionici novca, gdje su desetine milijardi dolara iznijete iz Rusije, preko Moldavije, u evropske zemlje. Šeme pranja novca koristile su takođe i baltičke banke za prebacivanje novca u evropske zemlje. Inače, sudija za istragu podgoričkog Višeg suda cijenio je i da vlasnička struktura podgoričkog "Sailor Check“ pokazuje česte promjene vlasnika, što može ukazivati na pokušaj prikrivanja pravog vlasnika i porijekla novca", ističu iz ASP za Portal RTCG.

Kažu da je ukazano u rješenju o zabrani raspolaganja apartmanima i garažama u Porto Montenegru, da je prvobitni vlasnik Chekus Yevgeniy, novi vlasnik je Prokutin Ivan, a prenos vlasništva izvršen je nenovčano, što, uozoravaju, ukazuje na sumnju na moguću fiktivnu transakciju.