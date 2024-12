Otac i kćerka Budimir i Marina Krstović su oslobođeni usled nedostatka dokaza, a sada su podnijeli tužbu protiv države tražeći naknadu štete, zasad u iznosu od 720.000 eura.

Tu sumu traže zbog neosnovanog hapšenja, povrede prava ličnosti, prava na privatni život, ugleda... Međutim, zahtjev za odštetu koju Krstovići potražuju od države povećaće se nakon vještačenja kojim će se utvrditi šteta nastala zbog umanjenja opšte životne aktivnosti usljed neosnovanog lišenja slobode, piše Dan.

Vode se dva postupka, kako je potvrđeno iz Osnovnog suda, po tužbi Krstovića. Jedan je pokrenut po tužbi Marine Krstović protiv države, a drugi po tužbi njenog oca Budimira.

Pred Osnovnim sudom u toku su dva postupka po tužbi tužioca Budimira Krstovića i tužilje Marine Krstović, na ime naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode, i to: P.br. 6347/24 tužilje Marine Krstović, u kojem ona traži naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti, za pretrpljene i buduće duševne bolove zbog neosnovanog lišenja slobode u iznosu od 60.000 eura; zbog povrede prava ličnosti, povrede prava na slobodu i bezbjednost, prava na pravično suđenje, pretpostavke nevinosti, prava na pravni lijek, privatni život i prava na ugled, čast i dostojanstvo u iznosu od 100.000 eura. Visina naknade štete zbog umanjenja opšte životne aktivnosti usljed neosnovanog lišenja slobode preciziraće se nakon vještačenja. P.br. 6346/24 tužilac Budimir Krstović je tražio naknadu po istim osnovima s tim što su iznosi 60.000,00 eura i 500.000 eura, dok će se visina naknade zbog umanjenja opšte životne aktivnosti precizirati nakon vještačenja. Provjerom kroz elektronsku evidenciju ovog suda (PRIS), utvrđeno je da od strane Marine Krstović i Budimira Krstovića nijesu pokretani drugi postupci radi naknade štete – saopštila je za "Dan" Ksenija Vuksanović, savjetnica za odnose s javnošću u Osnovnom sudu u Podgorici.

Oslobađajuću presudu Krstovićima, prvi put je u novembru 2022. godine, izreklo je vijeće sudije Višeg suda u Podgorici kojim je predsjedavala sudija Vesna Kovačević. Ona je tada obrazložila da nema nijednog dokaza da su Krstovići od neidentifikovane osobe naručili kokain. Sudija Kovačević je konstatovala da Više državno tužilaštvo nije pružilo nijedan dokaz za navode iz optužnice. Apelacioni sud ukinuo je tu presudu i naložio novo suđenje. Ipak, u julu naredne godine, sudija Kovačević je ostala pri istom stavu i ponovo izrekla oslobađajuću presudu. Apelacioni sud je u aprilu ove godine potvrdio da nema dokaza koji ukazuju na tvrdnje tužilaštva da su Krstovići naručili drogu, kako prenosi Dan.

Posle izricanja oslobađajuće presude, ogorčen postupanjem države, Krstović je rekao da nadležni imaju mogućnost da istraže ko je naručilac ove pošiljke, piše Dan.

"Bivši direktor ANB-a Dejan Vukšić pružio je tužilaštvu dokaz u tom predmetu, ali se tužilaštvo nije udostojilo da aktivira te podatke. Zašto ih ne iznesu? Ja Milana Kneževića nikada nisam branio u životu, a zašto me je on branio? Zato što je bio predsjednik skupštinskog odbora za bezbjednost. On zna sve. I kada je nestao taj kokain i gdje je pošao taj auto… Droga uopšte nije iz mog magacina izbačena u paketima, postoje svjedoci. Ne mogu ja da licitiram imenima, da li je Petar, Dragan, ovaj ili ovaj. Ako imamo 5.000 policajaca, njih 5.500 će reći da Krstovići nemaju veze s drogom. Služba i u Srbiji i u Crnoj Gori zna i čija je droga i ko je platio robu. Ja nemam dokaze da je to nečije. Ja ne mogu da licitiram imenima. Imam troje djece, ne mogu da ih izlažem riziku. Ovo stvarno treba da se objavi", rekao je tada Krstović.