Uhapšeni Miloš Medenica brinuo je krajem 2019. godine da policija ne uhapsi izvjesnog Petra, jer bi, kako je pisao, to bilo loše po njegovu majku, tadašnju predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu.

Izvor: screenshot

Optuženi za stvaranje kriminalne organizacije, šverc cigareta i uticaj na sudsku vlast, o tome je, preko nekada zaštićene Skaj aplikacije, razgovarao sa Markom Vučinićem, kako pišu Vijesti.

To čine nakon što su 18. decembra 2019. godine, u Podgorici, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, zbog krijumčarenja cigareta uhapšene tri osobe.

Medenica tada svom kumu piše da sada treba biti oprezan - “I milion očiju da otvorimo”, a potom raspravljaju ko od njihove ekipe ima dosije i DNK.

“A je li se izbrisao Petar i sa kripte?”, pita tada Medenica, a nakon što dobija potvrdan odgovor, nastavlja.

“Nije malo na odmet, bolje tako. Samo Petar da ne fasuje. Onda će majka da na*ebe ako njega budu digli. I onda bi 10 godina dobio 100 posto”, konstatuje on.

I narednih dana dopisivali su se oko policijske akcije, pa Medenice poručuje da ga je strah “pošto oni tako vode istrage bez i jednog dokaza, to su banditi”...

Danima kasnije razgovarali su o istoj temi, konstatujući da moraju naći novi kompaniju za posao, ali i komentarišući policijsku akciju kojom je, kako je tada saopšteno, razbijen dio kriminalne grupe formirane tokom 2019. godine, a koja je krijumčarenjem 4.454 paketa cigareta oštetila državni budžet za oko 3,8 miliona eura, pišu Vijesti.

“Kako se ne poubijaju majku im raspalu bjelopoljsko mojkovačku je*em”, poručuje Medenica 12. januara 2020. godine.

Njih dvojica potom dogovaraju da nađu nekog ko će u njihovoj ekipi zamijeniti izvjesnog “Barskog”, jer je “nestabilan”, nakon čega Medenica pita:

“Je li Petar mislio na Golden Birds ili imaju još neke Golden Rose?”.

“Nama treba špediter koji ima licencu da trguje u slobodno zonu u Luku Bar?”, pita on i objašnjava Vučiniću da će se vidjeti sa carinikom na Dobrakovo i sa njim pričati o poslu.

Nakon sastanka, 25. januara, šalje poruke:

“Ovaj drug je sad sa najdužim stažom na Dobrakovo. Sve može da nam završi. Ima stranu komunikaciju sa carinicima sa Gostuna. To su mu veli sve drugovi. Može da nam završi i ono da nema pratnje. Sve, sve. On drugim riječima vedri i oblači na Dobrakovo. Sve može rekao mi je. Sjutra treba opet da se vidimo da ga još nešto pitam. Nije mi Cigo dobro objasnio nešto, pa mi je proslijedio Petrovu poruku, pa ćemo se vidjeti sjutra popodne opet... Ovaj momak se rodio za to što nam treba”, piše on.

Nekoliko dana kasnije obavještava ga da “Čelebića interesuje Regina” i da je toj osobi rekao da “sad ide između 1.400-1.500 paketa po šleperu”.

“Rekao je da mu je to ok, i da uzima 2 šlepera nedjeljno... A ostale usluge ostaje isto, carina, itd?”.

Među njihovim prepiskama su i poruke iz kojih se zaključuje da su cariniku sa Dobrakova obezbijedili telefon sa kripto-zaštitom, a tokom februara te godine Medenica obavještava kuma da je razmatrao još jednu opciju:

“Danas sam se dopisivao sa Cigom oko Knjaza. Da odem ja sjutra do Gaga da i on malo ih stisne, jer ja mislim da je dobar sa ovim Mićkovićem. Vlasnikom Knjaza. Onda mi je, mislim, njega pominjao da ima cigare u Luku, ali da nema izbačaj. Cigo reče da odma’ ja idem sjutra. Ja radim kako ti kažeš”, piše on Vučiniću, prenose Vijesti.

Vlasnik špediterske firme “Knjaz” iz Miločana kod Nikšića je Marko Mićković. Hapšen je prošle godine, a SDT ga sumnjiči da je član kriminalne grupe Nikšićanina Ivana Mićkovića, koju je formirao 2018. godine zbog krijumčarenja cigareta.

Članovima te kriminalne ekipe SDT je označilo Ratku Mandić, Miletu Simanić, Đoka Lješkovića i Rajka Đurovića. Sumnjiče ih da su sa članovima komisije za uništenje Uprave prihoda i carina - Zoranom Pavićevićem, Igorom Pavićevićem, Milutinom Pejovićem i Nebojšom Adamovićem imali šemu prema kojoj je preko 90 cigareta, koje je UPC trebalo da uništi, umjesto u pećima, ponovo završavalo na crnom tržištu.

Skaj transkripti koji su stigli iz Europola pokazuju da su članovi kriminalne organizacije, koju je 2018. godine formirao Ivan Mićković, u periodu od početka 2019. do formiranja Vlade Zdravka Krivokapića krajem 2020. godine, uspjeli da prošvercuju 37 šlepera cigareta koju su članovi tadašnje komisije za uništavanje cigareta Uprave prihoda i carina trebalo da spale.

Unutar tog paketa transkripata nema komunikacije koja se dovodi u vezu sa hapšenim Radem Miloševićem, ali su stigli obavještajni podaci koji pokazuju da se način izvršenja krivičnog djela tokom akcija navodnog uništenja cigareta od 2019. do kraja 2020. godine, poklapao sa onim što je činjeno dok je taj funkcioner GP URA bio na čelu Uprave prihoda i carina.

Miloš Medenica uhapšen je 25. maja 2022. godine, na podgoričkom aerodromu, nakon što je u Crnu Goru ušao iz Srbije. SDT ga tereti da je formirao kriminalnu grupu čiji članovi su postali i njegova majka Vesna Medenica, zatim Darko Lalović, Vasilije Petrović, Bojan i Marko Popović, sutkinja privrednog suda Milica Vlahović Milosavljević, Marko Vučinić, Milorad Medenica, Luka Bakoč, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Marjan Bevenja, Stevo Karanikić, Goran Jovanović i firma “Kopad Company” iz Nikšića, kako pišu Vijesti.

Postupak protiv sutkinje Vlahović Milosavljević i Vesne Medenice razdvojen je, a ostatak te kriminalne grupe terete za stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja.

Suđenje toj grupi mjesecima se odgađa, a gotovo svi optuženi brane se sa slobode.

U pritvoru je Miloš Medenica, koji je Višem sudu nekoliko puta nudio da mu uz jemstvo ukinu pritvor. Vijeće sutkinje Nade Rabrenović nedavno je odbilo prijedlog da sinu nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda ukine pritvor uz jemstvo od 1,45 miliona eura u nekretninama. Na njenu odluku žalila se odbrana tog optuženog.