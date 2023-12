Do 16. decembra u opštini Pljevlja popisano je svega 22.800 stanovnika, saopšteno je na poslednjoj sjednici Odbora za praćenje popisa stanovništva u Crnoj Gori.

Popis je produžen do 28. decembra, ali već sad je izvjesno, s obzirom na to da je, kako kažu upućeni, većina stanovništva popisana, da će u industrijskom centru Crne Gore broj stanovnika biti manji od 25 hiljada. Odnosno, šest do sedam hiljada manje nego na popisu održanom 2011. godine. Prema tom popisu, u Pljevljima je živjelo 30.786 stanovnika.