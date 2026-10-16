Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski zatražio je od lidera Evropske unije dodatnih 70 milijardi eura za finansiranje odbrane Ukrajine, proizvodnju oružja i jačanje ukupne otpornosti zemlje u narednoj godini.
„Rat će sljedeće godine koštati 155 milijardi eura. Potrebno nam je još najmanje 70 milijardi eura od vas – za odbranu, oružje i održavanje spremnosti“, rekao je Zelenski u obraćanju učesnicima sastanka Evropskog savjeta.
Prema njegovim riječima, traženi iznos predstavlja realnu procjenu potreba Ukrajine.
„Pozivam vas da pronađete način da nam pružite ovu podršku“, dodao je ukrajinski predsjednik.
(Mondo)