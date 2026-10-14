Njemačka policija istražuje dvojicu mladića koji su preko mreža prenosili uživo kako njihov robot, upravljan na daljinu, neprimjereno dodiruje šesnaestogodišnju djevojčicu na ulici u Kelnu.

Izvor: Steven Mohr / imago sportfotodienst / Profimedia

Njemačka policija pokrenula je istragu protiv dvojice mladića osumnjičenih da su upravljali robotom koji je navodno dodirivao 16-godišnju djevojčicu bez njenog pristanka u Kelnu, saopštila je danas policija Sjeverne Rajne-Vestfalije, piše Tačno.

Prema navodima policije, crveno-zlatni robot visok 120 centimetara prišao je djevojčici s leđa dok je u subotu, blizu ponoći, bila s prijateljima ispred restorana brze hrane u blizini centra grada, prenio je BBC.

Policija vjeruje da su 16-godišnji vlasnik robota i njegov 19-godišnji pratilac prenosili incident uživo na društvenim mrežama i komentarisali ga.

Nakon što su obaviještene hitne službe, dvojica osumnjičenih pronađena su ubrzo potom, jedan blok dalje. Robot je otkriven na zadnjem sjedištu automobila, gdje ga je vlasnik ostavio, navela je policija.

Policija je zaplijenila robota, kao i dva mobilna telefona osumnjičenih, kako bi utvrdila da li je neko namjerno upravljao njegovim kretanjem tokom incidenta.

Na fotografiji koju je objavila policija vidi se robot s crnim brkovima, zlatnim lancem i bijelim prslukom.

Policija je u objavi na Fejsbuku upozorila da pojedini komentari o slučaju na društvenim mrežama „mogu predstavljati prelazak granice, a u najgorem slučaju i krivično djelo“.