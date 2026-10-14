Adidas tuži White Fox zbog dizajna odeće sa četiri pruge, tvrdeći da je obmanjujuće sličan njihovom prepoznatljivom logotipu.

Izvor: Federal Court of Australia

Adidas tuži australijski brend White Fox zbog prodaje i reklamiranja odjeće sa dizajnom od četiri pruge, tvrdeći da je „obmanjujuće sličan” prepoznatljivom logotipu ovog njemačkog brenda.

Gigant sportske opreme naveo je da je od marta više puta tražio od pomenute kompanije da prestane sa prodajom i promocijom ove odjeće, ali je kompanija sa sjedištem u Sidneju to odbila, piše BBC.

Ovaj onlajn prodavac brze mode popularan je među tinejdžerima i mladima u Australiji, Velikoj Britaniji i SAD-u, a za izgradnju svoje prepoznatljivosti oslanjao se na bilborde, reklame na autobusima i influensere – uglavnom studentskog uzrasta.

U Saveznom sudu u petak, advokati kompanije White Fox negirali su bilo kakvu povredu žiga.

Iako White Fox još uvijek nije podnio formalnu odbranu, njegovi advokati su sudiji Ijanu Džekmenu rekli da firma namjerava da tvrdi kako i drugi istaknuti australijski brendovi, poput Cotton On, Sportscraft i Glassons, prodaju odjeću sa „sličnim dekorativnim prugama”.

Advokati Adidasa rekli su sudu da je White Fox, reklamirajući i prodajući svoju odjeću sa četiri pruge, imao „namjeru da profitira na našoj reputaciji”.

Očekuje se da će suđenje u trajanju od tri do četiri dana biti održano početkom sljedeće godine, rečeno je pred sudom.

U svojoj pisanoj tužbi, Adidas navodi da njegov dizajn sa tri pruge ima „značajnu i vrijednu reputaciju” u Australiji, gdje je zaštićen kao žig još od 1957. godine.

Kompanija navodi da White Fox najmanje od marta prodaje i reklamira odjeću sa četiri paralelne pruge jednake širine, za šta tvrdi da predstavlja povredu Adidasovog žiga.

Dizajni brenda White Fox su „suštinski identični ili na drugi način obmanjujuće slični” Adidasovim, tvrdi ova kompanija.

Takođe se navodi da se u reklamama brenda White Fox za odjeću sa četiri pruge i čarape sopstvenog brenda pojavljuju osobe koje nose „originalne” Adidasove artikle.

To bi moglo navesti Australijance da pomisle kako je Adidas povezan sa brendom White Fox i da je odobrio takav dizajn, tvrdi se u dokumentima.

Kompanija navodi da White Fox „stvara asocijaciju u svijesti potrošača” između ova dva brenda ili, u najmanju ruku, „hoda po samoj ivici dozvoljenog”.

Adidas, koji je prijavio prihod od 24,8 milijardi eura u 2025. godini, takođe traži odštetu, navodeći da White Fox mora da im isplati dobit ostvarenu od tih proizvoda, uvećanu za kamate i sudske troškove.

Još jedna slika koju je priložio Adidas prikazuje njihove patike uparene sa šortsem sličnog stila.

Dokazi koje je Adidas priložio uključivali su uporedne prikaze njihovih proizvoda sa odjećom brenda White Fox, među kojima su donji djelovi trenerki i ležerni šortsevi, kao i fotografije reklama na autobusima i autobuskim stajalištima.

U jednom primjeru, Adidas tvrdi da je onlajn oglas iz juna 2025. godine prikazivao modela koji nosi čarape brenda White Fox i ružičaste Adidas patike.

Nekoliko dana nakon što je prošlog mjeseca pokrenut sudski postupak, Adidasov logo na patikama je digitalno izmijenjen kako bi se uklonila jedna pruga, navodi se u dokumentima, a nedjelju dana kasnije sve tri pruge su potpuno uklonjene sa slike.

Adidas je 2013. godine u Australiji uspješno tužio kompaniju Pacific Brands zbog prodaje obuće sa četiri pruge.

Šta je White Fox?

Brend White Fox su 2013. godine pokrenuli Džordžija i Danijel Kontos, a u privatnom je vlasništvu ovog grčko-australijskog para i Danijelove majke, Meline Maceri. Bilježi sve veće prisustvo u SAD-u, a 2024. godine proširio se i na tržište Velike Britanije.

U periodu od 12 mjeseci, zaključno sa junom 2025. godine, kompanija je ostvarila prihod od 542 miliona australijskih dolara, što predstavlja četvorostruki rast u odnosu na 121 milion dolara iz 2022. godine.

(MONDO)