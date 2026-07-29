Teodora Džehverović progovorila o svađi sa Emom Radujko: "To mi je bilo dovoljno da vidim kako stoje stvari"

Iako su na početku Eminine karijere bile veoma bliske, vremenom je došlo do njihovog razilaženja. Teodora je sada otkrila zbog čega su prekinule druženje.

Izvor: AmigShow printscreen

Teodora Džehverović otvoreno je govorila o odnosu sa mlađom koleginicom Emom Radujko. Iako je do sada uglavnom izbjegavala da javno komentariše njihov sukob, pjevačica je sada otkrila nešto više o situaciji koja je privukla pažnju javnosti.

Prethodno veče bila je gošća emisije "Amidži šou", a voditelj ju je upitao da otkrije detalje sukoba sa Emom.

"Nepoštovanje od strane nje, a ja ne tolerišem takve stvari. Bila je u jednoj emisiji i nije na lijep način pričala o meni, iako ona nije to tako shvatila. Bilo mi je dovoljno da vidim kako stvari stoje. Mislim da sam joj u životu stvarno pomogla, samim tim što sam je upoznala sa nekim ljudima" objasnila je Teodora.

Pogledajte kako je Teodora Džehverović izgledala u emisiji "Amidži Šou":

"Da li je pokušala da izgladite odnos?" pitao je voditelj.

"Ne postoji ništa dalje od toga. To tako treba da ostane. Sa Tamarom sam osjetila da sam to prerasla, a sa nekim ljudima nemam potrebu da izgladim odnos jer osjećam da je tako najiskrenije" zaključila je Džehverovićeva.