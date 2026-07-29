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Teodora Džehverović progovorila o svađi sa Emom Radujko: "To mi je bilo dovoljno da vidim kako stoje stvari"

Teodora Džehverović progovorila o svađi sa Emom Radujko: "To mi je bilo dovoljno da vidim kako stoje stvari"

Autor Jovana Milićević
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Iako su na početku Eminine karijere bile veoma bliske, vremenom je došlo do njihovog razilaženja. Teodora je sada otkrila zbog čega su prekinule druženje.

Teodora Džehverović progovorila o svađi sa Emom Radujko: "To mi je bilo dovoljno da vidim kako stoje stvari" Izvor: AmigShow printscreen

Teodora Džehverović otvoreno je govorila o odnosu sa mlađom koleginicom Emom Radujko. Iako je do sada uglavnom izbjegavala da javno komentariše njihov sukob, pjevačica je sada otkrila nešto više o situaciji koja je privukla pažnju javnosti.

Prethodno veče bila je gošća emisije "Amidži šou", a voditelj ju je upitao da otkrije detalje sukoba sa Emom.

"Nepoštovanje od strane nje, a ja ne tolerišem takve stvari. Bila je u jednoj emisiji i nije na lijep način pričala o meni, iako ona nije to tako shvatila. Bilo mi je dovoljno da vidim kako stvari stoje. Mislim da sam joj u životu stvarno pomogla, samim tim što sam je upoznala sa nekim ljudima" objasnila je Teodora.

Pogledajte kako je Teodora Džehverović izgledala u emisiji "Amidži Šou":

"Da li je pokušala da izgladite odnos?" pitao je voditelj.

"Ne postoji ništa dalje od toga. To tako treba da ostane. Sa Tamarom sam osjetila da sam to prerasla, a sa nekim ljudima nemam potrebu da izgladim odnos jer osjećam da je tako najiskrenije" zaključila je Džehverovićeva. 

Tagovi

Teodora Džehverović Ema Radujko

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