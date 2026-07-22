Odluka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da smijeni vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog predstavlja najveću promjenu u vojnom vrhu poslednjih godina.

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Iako Zelenski nije naveo jedan konkretan razlog za smjenu, analitičari smatraju da je ona rezultat kombinacije političkog pritiska, nezadovoljstva u vojsci i potrebe za promjenom strategije u ratu sa Rusijom.

Protesti i pritisak javnosti

Jedan od glavnih razloga bili su višednevni protesti u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima. Demonstranti su tražili smjenu Sirskog, optužujući ga da vodi vojsku po zastarelom, "sovjetskom" modelu komandovanja i da donosi odluke koje dovode do velikih gubitaka među vojnicima.

Na protestima su učestvovali veterani, aktivni vojnici, članovi njihovih porodica i građani koji smatraju da je vojsci potrebna nova generacija komandanata. Pritisak je bio toliko snažan da je Zelenski nekoliko dana razgovarao sa vodećim generalima prije nego što je donio konačnu odluku.

Potreba za modernijom vojskom

Drugi važan razlog jeste želja ukrajinskog rukovodstva da ubrza modernizaciju vojske. Na mjesto Sirskog imenovan je general Mihajlo Drapati, 43-godišnji oficir koji pripada mlađoj, posleratnoj generaciji komandanata.

Drapati je poznat po podršci intenzivnijoj upotrebi dronova, savremenih tehnologija, digitalizaciji komandovanja i reformama u obuci i regrutaciji vojnika. Njegovo imenovanje mnogi vide kao signal da Ukrajina želi da se još više osloni na tehnološke inovacije i fleksibilnije taktike u nastavku rata sa Rusijom.

Unutrašnji sukobi u vojnom vrhu

Tu je dubok sukob između Sirskog i tadašnjeg ministra odbrane Mihajla Fedorova, koji je u javnosti važio za reformatora ukrajinske vojske. Fedorov je otvoreno tvrdio da su njegove reforme i planovi za širu primjenu bespilotnih letjelica blokirani, dok je Zelenski priznao da su odnosi dvojice zvaničnika postali toliko loši da više nisu mogli zajedno da rade.

Taj sukob izazvao je ozbiljnu političku krizu i proteste širom zemlje, zbog čega je Zelenski na kraju odlučio da promijeni vojni vrh kako bi smirio tenzije i pokušao da ujedini političko i vojno rukovodstvo.

Iako je smijenio Sirskog, Zelenski mu je javno zahvalio na ulozi u odbrani Kijeva, kao i u operacijama u Harkovskoj oblasti i Kursku, naglasivši da njegov doprinos odbrani zemlje ostaje značajan. Međutim, poruka nove smjene je jasna – Ukrajina ulazi u novu fazu rata, u kojoj će veći akcenat biti stavljen na promjenu načina vođenja borbi.

Ko je Oleksandar Sirski?

Oleksandar Sirski jedan je od najpoznatijih ukrajinskih generala i dosadašnji vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine. Rođen je 1965. godine na teritoriji današnje Rusije, školovao se na vojnoj akademiji u Moskvi, a nakon raspada SSSR-a ostao je u Ukrajini, gdje je nastavio vojnu karijeru. Zbog sovjetskog vojnog obrazovanja važio je za komandanta koji insistira na strogoj disciplini i hijerarhiji.

Nadimak "Snežni leopard" dobio je tokom borbi u Donbasu 2014. godine. Kako je kasnije objasnio, izabrao ga je zbog osobina ove životinje – opreznosti, izdržljivosti i sposobnosti da djeluje u najtežim uslovima.

Širu međunarodnu prepoznatljivost stekao je posle početka ruske invazije 2022. godine, kada je predvodio odbranu Kijeva, a potom i uspješnu kontraofanzivu u Harkovskoj oblasti. Ipak, bio je izložen kritikama zbog dugotrajne odbrane Bahmuta i velikih gubitaka, zbog čega je ostao jedna od najkontroverznijih figura ukrajinske vojske.