Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se sa specijalnim izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, u trenutku kada su mirovni pregovori između Kijeva, Moskve i Vašingtona mjesecima u zastoju.

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Volodimir Zelenski razgovarao je 22. jula sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, specijalnim izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trampa zaduženim za napore u postizanju mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine.

Ukrajinski predsjednik naveo je na društvenim mrežama da je razgovor bio „dobar i važan“, ističući da su glavne teme bile intenziviranje diplomatskih aktivnosti i približavanje postizanju mira.

„Mir je potreban – dostojanstven mir – a Ukrajina je odavno spremna za njega“, poručio je Zelenski.

Razgovor dolazi nakon višemjesečnog zastoja u pregovorima između Kijeva, Moskve i Vašingtona. Tri strane nijesu održale zajednički sastanak još od februarskih razgovora u Abu Dabiju, dok su Sjedinjene Američke Države u međuvremenu smanjile diplomatske aktivnosti nakon sukoba sa Iranom.

Zelenski nije iznio detalje razgovora sa Trampovim izaslanicima, ali je istakao da će njihovi timovi ostati u bliskom kontaktu i nastaviti rad na temama koje su razmatrane.

Razgovori o sistemima Patriot i proizvodnji dronova

Prije sastanka sa Vitkofom i Kušnerom, Zelenski je u Kijevu razgovarao sa američkim ambasadorom pri NATO-u Metom Vitakerom.

U fokusu razgovora bile su isporuke raketa za protivvazdušni sistem Patriot, kao i sporazum između SAD i Ukrajine o proizvodnji dronova.

Vitaker je u ukrajinsku prijestonicu doputovao zajedno sa američkim generalom Kertisom Bazardom, koji predvodi NATO misiju za podršku Ukrajini.

Iako Vitkof i Kušner nijesu lično posjetili Kijev, razgovori sa članovima Trampovog tima ukazuju na postepeno jačanje kontakata između Vašingtona i ukrajinskog rukovodstva.

Tramp pozvao Zelenskog na snažniji pritisak na Moskvu

Prema navodima ukrajinskih zvaničnika, Donald Tramp je u junu pozvao Zelenskog da djeluje odlučnije u sukobu sa Rusijom kako bi se izvršio veći pritisak na Moskvu i otvorio prostor za ozbiljne pregovore.

Ukrajina je posljednjih mjeseci intenzivirala napade duboko iza linije fronta, ciljajući rusku logistiku, energetsku infrastrukturu, brodove takozvane „flote iz sjene“ i druge vojne objekte.

Ukrajinske vlasti tvrde da su ti napadi doprinijeli dodatnom pritisku na Rusiju i otežali snabdijevanje okupiranog Krima.

„Zahvaljujem Stivu i Džaredu na njihovom ličnom angažmanu u ostvarivanju mira. Zahvalni smo predsjedniku Trampu i američkom narodu na nepokolebljivoj podršci“, poručio je Zelenski.