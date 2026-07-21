Zelenski smijenio Sirskog, glavnog komandanta ukrajinske vojske.

Izvor: Pool /Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smijenio je glavnog komandanta ukrajinske vojske Oleksandra Sirskog, piše "Kijev Independent". Generalštab Ukrajine je u ponedeljak 20. jula demantovao navode pojedinih medija da je Sirski već smijenjen, ali se ispostavilo da je on ipak smijenjen ukazom predsednika Ukrajine.

U Kijevu, prijestonici Ukrajine, izbili su masovni protesti prethodnih dana nakon što je Zelenski prvo smijenio ministra odbrane Mihajla Fedorova. Demonstanti su tvrdili da je Sirski uticao na Zelenskog kako bi on smijenio Fedorova zbog čega je predsjednik Ukrajine bio pod velikim pritiskom naroda koji je danima na ulicama.

Vidi opis Zelenski smijenio glavnog komandanta ukrajinske vojske: Potpuni šok u Ukrajini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pool /Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Pool /Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Pool /Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Pool /Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Pool /Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ko je Oleksandr Sirski?

General Oleksandr Sirski rođen je 1965. godine u Vladimiru, u Sovjetskom Savezu, današnja Ruska Federacija. U Ukrajini je živio od 1980. godine, završio je Srednju vojnu školu u Moskvi.

Imao je važnu ulogu u ruskoj invaziji na poluostrvo Krim 2014. godine, a 2019. godine je postao komandant pješadijskih jedinica u operacijama na istoku države. To unapređenje je stiglo kao nagrada za veliki rad tokom ruske invazije na Krim.

Sirski je bio glavni odgovorni za odbranu Kijeva u prvih mjesec dana sukoba Rusije i Ukrajine koji je počeo 24. februara 2022. godine. Takođe, Sirski je predvodio kontraofanzivu na sjeveroistoku Harkova na jesen 2022. godine.

Navodno, veći dio vojnih zvaničnika Ukrajine ne voli rad i metode Sirskog jer ga smatraju “Sovjetskim komandantom”, odnosno tipom generala koji svoje trupe gura na prvu liniju fronta duži vremenski period bez razmatranja opcije povlačenja. Vojni analitičari smatraju da je Sirski trebalo da povuče trupe sa istoka Bahmuta.

Služio je u Avganistanu, Tadžikistanu i Češkoj Republici sve do raspada Sovjetskog Savjeta 1991. godine. Odlikovan je Ordenom Bohdana Hmeljnickog III stepena, a kasnije je dobio i čin general-potpukovnik zbog uspjeha u bici kod Debaljceva.

Poznat je kao general koji redovno obilazi trupe na frontu, a kada su ga pitali da li je bilo vredno boriti se toliko za Bahmut koji je ruska vojska zauzela u maju 2023. godine, “razrušeni grad” kako su ga nazvali novinari, on je rekao “da je ta taktika uporne ukrajinske odbrane nanijela štetu Rusima i time je 'bila vezana plaćenička grupa Vagner' ”.