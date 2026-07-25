U jednom od najtežih incidenata posljednjih mjeseci poginula četvorica Palestinaca i dvojica Izraelaca. Palestinske vlasti tvrde da su napad izazvali jevrejski doseljenici, dok izraelska vojska navodi da je reagovala nakon napada na izraelske civile

Izvor: Profimedia/AA/ABACA

Najmanje šest osoba poginulo je u pucnjavi u selu Tal na okupiranoj Zapadnoj obali, u jednom od najsmrtonosnijih pojedinačnih incidenata na toj teritoriji posljednjih mjeseci.

There was a Jewish holiday over the last few days. As usual, this means increased violence against Palestinians. But with settler-state aggression increasing dramatically in the West Bank, today especially saw a massive amount of zionist violence and calls for more. — Good Shepherd Collective (@Shepherds4Good)July 24, 2026

Među stradalima su četvorica Palestinaca i dvojica Izraelaca, a okolnosti događaja i dalje su predmet različitih tumačenja. Palestinski izvori tvrde da je do sukoba došlo nakon što su jevrejski doseljenici napali palestinske kuće, dok izraelska vojska navodi da je reagovala nakon prijave o napadu na izraelske civile.

Prema saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), vojnici su poslati u područje sela Tal nakon prijave da su planinari napadnuti. Izraelska vojska tvrdi da su „teroristi oteli oružje“ pripadniku obezbjeđenja i njime ga usmrtili, nakon čega su ih vojnici ubili.

Palestinian Islamic Jihad’s armed wing, the Al-Quds Brigades, praised Palestinians confronting Israeli settler and military attacks across the occupied West Bank, singling out Farouk Ramadan, who was killed in Tell after disarming an armed settler.



The group said Israel’s…pic.twitter.com/zbmNdzKJUX — Drop Site (@DropSiteNews)July 24, 2026

IDF je saopštio da su ostala trojica poginulih Palestinaca članovi iste porodice, dok je u incidentu stradao i jedan pripadnik izraelske vojske.

Sa druge strane, palestinski očevici tvrde da je sukob počeo kada je grupa od oko 30 doseljenika napala palestinske kuće u selu. Ahmed Zejdan, jedan od mještana, rekao je da su stanovnici pokušali da se suprotstave napadu, nakon čega je došlo do sukoba u prisustvu izraelskih vojnika.

Another video of the moment Sheikh Farouq Ramadan seized the settler’s rifle and killed him with his own rifle, in the armed settlers and Israeli army attack on the Palestinian village of tell in the West Bank today.pic.twitter.com/jpZhl7brIs — balayat hossan (@balayat_hossan)July 25, 2026

Lokalni zvaničnik pokreta Fatah Esam Saifi izjavio je da su doseljenici prvi otvorili vatru, a da su potom pristigle izraelske snage koje su takođe pucale. Palestinske vlasti saopštile su da je u incidentu ranjeno više osoba.

Najavljene nove operacije

Izraelska vojska kasnije je najavila „opsežnu protivterorističku operaciju“ na tom području. Nakon incidenta uvedene su dodatne bezbjednosne mjere, a vojska je postavila kontrolne punktove i tragala za osumnjičenima.

Israeli occupation forces mistreat Palestinian detainees during an ongoing offensive in the town of Tell, southwest of Nablus in the occupied West Bank.pic.twitter.com/zsrIxk8dUM — Quds News Network (@QudsNen)July 25, 2026

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu najavio je „djelovanje punom snagom protiv terorista i onih koji ih podržavaju“, dok je njegov kabinet saopštio da će biti ubrzan proces legalizacije pojedinih doseljeničkih ispostava i izgradnje novih naselja.

Palestinsko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je događaj u Talu, nazivajući ga „masakrom“ i optužujući izraelske vlasti da pružaju podršku nasilju doseljenika.

Nasilje na Zapadnoj obali u porastu

Od početka rata u Pojasu Gaze, koji je počeo nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, nasilje na Zapadnoj obali značajno je poraslo.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, od početka rata na toj teritoriji poginulo je više od 1.100 Palestinaca, dok je najmanje nekoliko desetina smrtnih slučajeva povezano sa napadima izraelskih doseljenika. U istom periodu stradali su i izraelski civili i pripadnici bezbjednosnih snaga.

Settler attacks continue to target Palestinian property across the West Bank following the deadly confrontation in the village of Tell, near Nablus on Friday, which left two 'Israeli' military officers dead, at least six settlers injured



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Zapadna obala, zajedno sa Pojasom Gaze, teritorija je koju Palestinci smatraju dijelom buduće nezavisne države. Izrael je od 1967. godine izgradio brojna naselja na toj teritoriji, koja međunarodna zajednica uglavnom smatra ilegalnim prema međunarodnom pravu.