Američki predsjednik Donald Tramp prvi put se obratio na večeri dopisnika Bijele kuće, gdje je poručio da će mediji posle njegovog odlaska "bankrotirati", a zatim stavio kačket sa natpisom "Tramp 2028" i našalio se o mogućem "četvrtom mandatu".

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / PROFIMEDIA

Američki predsjednik Donald Tramp prisustvovao je sinoć večeri dopisnika Bijele kuće, koja je održana tri mjeseca nakon što je aprilski događaj, organizovan istim povodom, prekinut zbog oružanog incidenta ispred hotela u kojem je trebalo da bude održan, prenio je „Blic“ pisanje Tanjuga.

Tokom obraćanja prisutnima, Tramp je u šaljivom tonu komentarisao odnos sa medijima i poručio da njihov poslovni model u velikoj mjeri zavisi od njegove prisutnosti u javnosti.

„Kada ja odem, svi ćete bankrotirati. Vaš poslovni model će biti završen“, rekao je Tramp, nakon čega je nakratko stavio kačket sa natpisom „Tramp 2028“.

Ovogodišnja svečanost održana je u hotelu „Valdorf Astorija“ u Vašingtonu, nakon što je u aprilu naoružani muškarac pokušao da prođe kroz bezbjednosni punkt ispred hotela „Vašington Hilton“. Tada je američka Tajna služba otvorila vatru i zaustavila napadača, prenosi CBS njuz.

Tramp je tokom govora kazao da među novinarima ima „mnogo ljudi koje voli, neke koje uopšte ne voli, ali većinu poštuje“.

Dodao je i da je odustao od dijela govora koji je prvobitno pripremio za aprilsku večeru.

„Htio sam da ih oštro napadnem, ali sam morao da odustanem od toga“, rekao je Tramp kroz šalu.

TRUMP at WHCA Dinner: “You people have no idea how lucky you are. When I'm gone, you're all going to be broke. Your business model is going to be finished. No. It's true.”



“When I'm not around, you're going to be broke. There's not going to be anybody to report on. Nobody gives…pic.twitter.com/3UfuDKMN9r — Fox News (@FoxNews)July 25, 2026

Predsjednica Udruženja dopisnika Bijele kuće i viša dopisnica CBS njuza iz Bijele kuće Veiđija Đijang poručila je da postoji jasna razlika između kritike medija i pokušaja njihovog potkopavanja.

„Jedno je zdravo i čini nas boljima, a drugo je upravo ono što su osnivači željeli da spriječe“, rekla je ona.

Na večeri nastupao mađioničar

Tokom večeri nastupio je i mađioničar Oz Perlman, koji je izveo nekoliko trikova pred zvanicama, uključujući pogađanje iznosa novca u novčaniku vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša.

Strože mjere bezbjednosti

Organizatori su saopštili da su ove godine uvedene znatno strože mjere bezbjednosti.

Trump announces he will run for a "fourth" term and dons a "Trump 2028" hatpic.twitter.com/dtgujof2Vs — FactPost (@factpostnews)July 25, 2026

Gosti su morali da prođu višestruke bezbjednosne provjere i pokažu jedinstveni QR kod, kao i važeći identifikacioni dokument, kako bi ušli u salu.

Direktor Tajne službe Šon Kuran rekao je da se svaka lokacija na kojoj boravi predsjednik posebno procjenjuje sa bezbjednosnog aspekta. Zvaničnici su upozorili da je broj prijetnji koje obrađuje Tajna služba od početka godine porastao za gotovo 40 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Tokom ceremonije, Udruženje dopisnika odalo je priznanje pripadniku Tajne službe koji je tokom aprilskog incidenta pogođen u zaštitni prsluk, kao i osoblju hotela „Vašington Hilton“ zbog njihove reakcije tokom napada.

Iako je običaj da se predsjednici obraćaju na godišnjoj večeri dopisnika Bijele kuće, Trampov jučerašnji govor bio je prvi koji je održao povodom tog događaja tokom bilo kojeg od svoja dva mandata. „Gardijan“ podsjeća da je Tramp bojkotovao ovaj događaj u prvom mandatu i godinama upućivao kritike novinarima, uključujući i mnoge koji su prisustvovali sinoćnjoj večeri.