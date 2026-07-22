Vatrena stihija koja je izbila u provinciji Toledo proširila se prema području Madrida. Vlasti su aktivirale najviši nivo zaštite od šumskih požara, poslata su hitna upozorenja građanima, a u akciju gašenja uključena je i Vojna jedinica za vanredne situacije.

Izvor: Kurir, Printscreen

Veliki šumski požar koji je u srijedu popodne izbio u provinciji Toledo proširio se na teritoriju Madrida, zbog čega su lokalne vlasti pokrenule vanredne mjere zaštite stanovništva.

Regionalna Agencija za bezbjednost i hitne slučajeve Madrida (ASEM112) poslala je građanima upozorenja putem sistema ES-Alert, kojim su stanovnici najugroženijih područja obaviješteni o neophodnim mjerama zaštite.

Prvo upozorenje poslato je oko 19 časova nakon što se požar iz mjesta Almoroks u provinciji Toledo počeo širiti prema Madridu. Evakuisano je naselje El Ensinar del Alberče, u kojem živi oko 1.200 stanovnika, dok je opštini Vilja del Prado, sa oko 7.700 stanovnika, naređeno da ostane u svojim domovima.

Kasnije je izdato novo upozorenje stanovnicima naselja Ribera del Alberče, Rinkon del Alberče i obližnjeg kampa, kojima je naređeno da se sklone u unutrašnjost mjesta Aldea del Fresno.

Građanima Vilje del Prado savjetovano je da ostanu u kućama, zatvore prozore i vrata i ne izlaze napolje zbog gustog dima koji je značajno smanjio vidljivost.

U gašenje uključena vojska

Vlada Madrida aktivirala je drugi operativni nivo Plana za zaštitu od šumskih požara, koji se uvodi kada vatra predstavlja direktnu prijetnju naseljenim područjima.

Ovaj nivo omogućava angažovanje dodatnih državnih resursa, uključujući Vojnu jedinicu za vanredne situacije (UME), kao i sprovođenje masovnih upozorenja i mogućih prinudnih evakuacija.

Na terenu se trenutno nalazi 19 kopnenih i vazdušnih timova vatrogasaca, šumskih službi i stručnih ekipa iz Madrida. Zbog opasnosti od širenja požara zatvoreni su pojedini putevi, među njima magistrala N-403 prema Toledu i put M-507 u pravcu Navalkarnera.

Vojna jedinica za vanredne situacije priključila se akciji i uspostaviće komandni centar u blizini područja zahvaćenog požarom.

Vatra prijeti naseljima

Stručnjak za šumske požare Alfonso Dijaz Nijeto izjavio je da je požar od početka predstavljao ozbiljnu prijetnju urbanim područjima.

Prema njegovim riječima, vatra je zahvatila gustu borovu šumu, brzo se proširila na krošnje drveća i približila nekoliko naselja, zbog čega su odmah uvedene mjere evakuacije i zaštite stanovništva.

Službe za gašenje požara iz Kastilje-La Manče i Madrida zajednički rade na kontroli vatrene stihije, koja se nalazi na granici dvije autonomne zajednice.