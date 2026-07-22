Novi vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Mihailo Drapatij zahvalio je predsjedniku Volodimiru Zelenskom na ukazanom povjerenju i poručio da će novu funkciju obavljati odgovorno i sa punom posvećenošću.

Izvor: Ministarstvo odbrane Ukrajine

"Zahvaljujem predsjedniku Ukrajine na ukazanom povjerenju, ministru odbrane na podršci i Odbrambenim snagama na novoj fazi službe", napisao je Drapatij nakon imenovanja.

On je istakao da je služenje Ukrajini za njega oduvijek predstavljalo veliku čast, a da je tokom rata za nezavisnost ta odgovornost dodatno povećana.

"Zahvalan sam vrhovnom komandantu Oružanih snaga Ukrajine, Oleksandru Sirskom, na njegovom dosljednom radu na jačanju ukrajinske vojske. Odrastao sam u njoj", naveo je novi komandant.

Drapatij je poručio da će dužnost obavljati sa poštovanjem prema svim vojnicima koji učestvuju u odbrani zemlje.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je ranije da Oleksandar Sirski napušta mjesto vrhovnog komandanta Oružanih snaga, a da će ga naslijediti dosadašnji komandant Združenih snaga Mihailo Drapatij. Najavljene su i šire kadrovske promjene u Generalštabu ukrajinske vojske.

Ko je Mihailo Drapatij?

Mihailo Drapatij pripada novoj generaciji ukrajinskih generala koji su stasali tokom rata sa Rusijom. Od početka ruske invazije punog obima komandovao je različitim operativnim grupama i učestvovao u ključnim vojnim operacijama.

Posebno je pažnju javnosti privukao 2014. godine, kada je uspio da izvuče ukrajinske jedinice iz okruženja kod Izvarina, na granici sa Rusijom. Iste godine učestvovao je u oslobađanju Mariupolja.

Tokom rata predvodio je odbranu Krivog Roga, a kasnije je rukovodio Hersonskom operativnom grupom i učestvovao u operacijama oslobađanja djelova Hersonske oblasti.

U čin general-majora unaprijeđen je 2024. godine, nakon čega je bio zadužen za odbranu Harkovske oblasti tokom ruske ofanzive. Nakon što je Sirski preuzeo funkciju vrhovnog komandanta, Drapatij je postavljen za njegovog zamjenika u Generalštabu, gdje je bio odgovoran za vojnu obuku.