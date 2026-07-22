Promjene u vojnom rukovodstvu dolaze nakon protesta i sukoba unutar ukrajinskog vrha, dok se rat sa Rusijom nastavlja. Novi komandant Mihailo Drapatij najavio reforme i novu strategiju odbrane.

Izvor: Profimedia

Ukrajina je nastavila borbu protiv ruske invazije pod novim vojnim rukovodstvom, nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski smijenio vrhovnog komandanta Oružanih snaga, prenose mediji.

Velika rekonstrukcija državnog i vojnog aparata uslijedila je nakon višednevne političke krize, obilježene sukobima između bivšeg komandanta vojske i ministra odbrane. Zelenski je promjenama pokušao da stabilizuje situaciju i okonča nesuglasice koje su počele da ugrožavaju ratne napore zemlje.

Za novog vrhovnog komandanta ukrajinske vojske imenovan je četrdesettrogodišnji general-major Mihailo Drapatij, pripadnik nove generacije ukrajinskih vojnih lidera. Širu pažnju javnosti stekao je tokom sukoba 2014. godine, nakon ruske aneksije Krima, kada je istakao hrabrost na frontu.

Zelenski je od novog komandanta zatražio izradu ažurirane strategije odbrane, koja uključuje ubrzanje reformi vojske, bržu isporuku oružja i dronova, jačanje protivvazdušne odbrane i jasniji plan mobilizacije.

Neizvjesna sudbina bivšeg ministra odbrane

Bivši ministar odbrane Mihailo Fedorov, koji je bio poznat po razvoju ukrajinske industrije dronova, takođe je izgubio funkciju. Njegova smjena izazvala je proteste u Kijevu i drugim gradovima, jer ga dio javnosti smatra simbolom vojnih reformi.

Demonstranti su tražili njegov povratak na mjesto ministra odbrane, dok su istovremeno zahtijevali smjenu Oleksandra Sirskog, kojeg su kritikovali kao predstavnika stare vojne strukture.

Fedorov je nakon smjene izjavio da je dobio ponude za rad iz međunarodnog sektora vojne tehnologije, ali nije poznato da li će prihvatiti novu funkciju koju mu je ponudio Zelenski.

Sirski branio rezultate svog rada

Bivši vrhovni komandant Oleksandar Sirski poručio je da iza sebe ostavlja vojsku koja je sposobna i za odbranu i za ofanzivne operacije.

On je naveo da su ukrajinske snage tokom ove godine oslobodile stotine kvadratnih kilometara teritorije pod ruskom kontrolom, ali te tvrdnje nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Nastavljeni napadi Rusije i Ukrajine

Dok se u Kijevu odvijaju promjene u vrhu vlasti, ratni sukobi se nastavljaju.

Ukrajinski dronovi pogodili su nekoliko objekata u Rusiji, uključujući skladišta velike internet kompanije, dok je Moskva nastavila napade na ukrajinsku teritoriju.

Prema ukrajinskim navodima, ruske snage tokom noći lansirale su više stotina dronova i raketa, a u napadu na stambeni objekat u Odeskoj oblasti poginula je jedna osoba.