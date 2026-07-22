Do incidenta je došlo na poletno-sletnoj stazi tokom leta u kojem je motorni avion vukao jedrilicu

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Danas popodne oko 14.30 časova došlo je do pada jedrilice na aerodromu Lesce u Sloveniji, pri čemu je povrijeđen pilot, piše „RTV Slovenija“. Nesreća se dogodila na oko pet kilometara od jezera Bled, na sjeverozapadu Slovenije.

Do incidenta je došlo na poletno-sletnoj stazi tokom leta u kojem je motorni avion vukao jedrilicu. Na visini od oko 50 metara nastao je problem u kontroli letjelice, nakon čega je pilot jedrilice morao da je otkači od motornog aviona i izvede prinudno slijetanje.

Na letališču Lesce v občini Radovljica na Gorenjskem je okoli 14.30 strmoglavilo slovensko jadralno letalo. Do nesreče je prišlo med vleko z motornim letalom. En človek je poškodovan.https://t.co/mVD7xtMzmP — MMC RTV Slovenija (@rtvslo)July 22, 2026

Pilot je uspio da prizemlji jedrilicu, ali je letjelica tom prilikom pretrpjela značajna oštećenja, dok je pilot zadobio povrede.

Motorni avion koji je vukao jedrilicu bez problema je sletio i nije bilo dodatnih posljedica.

Na mjestu nesreće intervenisali su policija, Hitna pomoć i vatrogasci. Uzrok pada jedrilice biće naknadno utvrđen.