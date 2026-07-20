Amir Uzunović u bjekstvu nakon što je nožem ubio suprugu Zijadu u Sloveniji.

Izvor: Facebook

U mjestu Vuhred u Sloveniji je Amir Uzunović ubio svoju suprugu Zijadu, piše "Dnevni Avaz". Slovenačka policija i dalje traga za njim, a prema informacijama pomenutog bosanskog lista, on je poreklom iz mjesta Halinovići kod Kanja, a njegova pokojna supruga je iz sela Mijakovići koje se takođe nalazi kod Kaknja.

U braku su bili oko 15 godina i imaju dijete od 12 godina. Poznanici Amira sumnjaju da je on izvršio samoubistvo nakon zločina, ali nema nikakvih zvaničnih informacija o tome zasad.

Policija pretražuje i rijeku Dravu koja se nalazi u blizini. Mještani takođe kažu da je Uzunović inače bio poznat po čudnom ponašanju, ali niko nije očekivao da može da ubije svoju suprugu.

Policija je saopštila da je on vjerovatno naoružan i opasan i da građani povedu računa. Apelovano je na stanovništvo da odmah pozovu policiju ako primijete osobu da liči na njega.

Amir Uzunović je visok oko dva metra, u trenutku bjekstva nakon zločina na sebi je imao farmerke, crnu majicu kratkih rukava i crne cipele. U toku je intenzivna potraga za njim.

"On je opasna i nepredvidiva osoba, pa upozoravamo sve da ne pokušavaju da stupe u kontakt sa njim ako naiđu na njega. Trebalo bi da se povuku na bezbjedno mjesto i odmah pozovu broj za hitne slučajeve 113", saopštila je Policijska uprava Celje.

Da podsjetimo, Zijada je ubijena nožem u stanu u stambenoj zgradi u Vuhredu. Osumnjičeni, za kog se vjeruje da je Amir Uzunović, suprug ubijene žene, je u bjekstvu i traje intenzivna potraga za njim.