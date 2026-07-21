Nesvakidašnja scena u marketu u Murskoj Soboti. Kupac je punih 20 minuta nesvjesno gurao zmiju u kolicima za kupovinu, a neočekivanog gosta primijetio je tek kada je stigao na kasu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Odlazak u prodavnicu pretvorio se u pravu avanturu za Davida Šmigoca.

Na Fejsbuku je napisao da je tokom kupovine u supermarketu u Murskoj Soboti, gradu na sjeveru Slovenije, oko 20 minuta vozio zmiju u kolicima, a da toga nije bio ni svjestan.

Kako je naveo, prisustvo neočekivane gošće primijetio je tek u trenutku kada je na kasi posegao za kesom.

"Doživio sam već svašta... Prje 15 minuta sam napravio pravu atrakciju u supermarketu u Murskoj Soboti, gdje sam nesvjesno vozio oko 20 minuta po prodavnici moju skrivenu prijateljicu, a na kraju na kasi, kada sam htio da uzmem kesu, upozorila me je: 'Tu sam!'", napisao je on.

Prema njegovim riječima, prodavačici je mirno rekao da ima zmiju u kolicima.

"Kažem prodavačici: 'Gospođo, bez panike, imam zmiju u kolicima'. Ja ću kolica da gurnem na sredinu, pa neka obezbjeđenje dođe po nju", dodao je.

Nakon poziva radnika obezbjeđenja, priča se nastavila u opuštenoj atmosferi.

"Kada smo pozvali obezbjeđenje, radnik nam kaže da je dovezemo do njegovih vrata", napisao je Šmigoc uz dozu humora.

Objavu je zaključio duhovitom opaskom:

"Fudbalsko veče još nije ni počelo, a ja sam za najmanje deset ljudi (priznajem, i za sebe) obezbijedio ubrzan puls... Očigledno ovaj market ima 'vatrene' cijene, kad privlače i zmije."

(Pomurec/MONDO)