Slovenačka policija intenzivno traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine koji je osumnjičen za ubistvo žene u Vuhredu.

Izvor: Facebook/Policijska uprava Celje Police Directorate Celje

Slovenačka policija i dalje traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine osumnjičenim za ubistvo žene na području Vuhreda. Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je u stambenoj zgradi živio sa svojom partnerkom i maloljetnim sinom.

Policijska uprava Celje upozorila je da je muškarac veoma opasan. Objavili su i fotografiju osumnjičenog. Iz policije navode da je visok oko dva metra, da na sebi ima farmerke i crnu majicu kratkih rukava, kao i da nosi crne cipele.

"On je opasna i nepredvidiva osoba, zato upozoravamo sve da ne pokušavaju da stupe u kontakt sa njim ukoliko ga primijete. Sklonite se na bezbjedno mjesto i odmah pozovite 113", poručila je policija u svom saopštenju.

Osumnjičeni je pješke pobjegao sa mjesta zločina, a policija je o svemu obaviještena nešto prije jedan sat posle ponoći.

Celjskoj policiji u potrazi pomažu kolege iz drugih policijskih stanica, kriminalistički inspektori, a u potragu su uključeni i službeni psi. U potrazi koriste i dron.

Prema nezvaničnim informacijama portala Žurnal24, osumnjičeni je nožem prerezao ženi vrat, navodno pred djetetom. Prema istim nezvaničnim informacijama, muškarac je navodno imao psihičkih problema.

Mještani nisu dobro poznavali porodicu, ali su ostali šokirani ovim događajem. Vlasnik obližnje gostionice rekao je da je muškarac kod njih kupovao hleb nekoliko puta nedeljno, ali da nije dolazio u poslednja tri mjeseca.