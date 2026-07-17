U Sloveniji je danas poginuo padobranac kada je zbog problema sa padobranom velikom brzinom pao na tlo.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Padobranac je skočio iz aviona, ali je tokom sportsko-adrenalinske aktivnosti imao teškoća sa opremom za skakanje, naveli su iz slovenačke Uprave za zaštitu i spasavanje.

Nesreća se dogodila oko 15.30 časova na području opštine Ivančna Gorica.

Medicinski tim je pokušao da reanimira muškarca, ali uprkos naporima, preminuo je na licu mjesta zbog težine povreda, prenose slovenački mediji.

U toku je uviđaj kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok tragedije.

(Srna)