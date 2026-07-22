Od januara 2027. godine, Francuska će zabraniti pristup društvenim mrežama za mlade ispod 15 godina, uz obaveznu verifikaciju starosti.

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Francuski parlament usvojio je zakon kojim će se od januara 2027. godine zabraniti društvene mreže za osobe mlađe od 15 godina. Francuska je postala prva evropska zemlja koja je potpuno zabranila pristup ovim platformama za mlade ljude, a svi korisnici će morati da potvrde svoje godine.

Odluka dolazi usred rastuće zabrinutosti za mentalno zdravlje djece, i dolazi u trenutku kada i Velika Britanija i Evropska unija pripremaju sopstvena ograničenja, izvještava BBC. Zakon će se postepeno primjenjivati. Od septembra ove godine, mlađi od 15 godina više neće moći da otvaraju nove naloge, a verifikacija starosti postaće obavezna za sve nove korisnike.

Od januara 2027. godine, pravilo će biti prošireno na sve postojeće naloge, što znači da će svi korisnici u Francuskoj morati da dokažu da imaju najmanje 15 godina da bi nastavili da koriste društvene mreže. Platforme će morati da implementiraju alate za verifikaciju starosti koje je odobrio francuski regulator za privatnost.

Makron podržava zabranu

Ovaj potez je podržao francuski predsjednik Emanuel Makron, koji je najavio uvođenje zabrane kao jedan od obilježja kraja svog desetogodišnjeg mandata. Iako vlada tvrdi da su alati za onlajn provjeru starosti efikasni i bezbjedni, kritičari dovode u pitanje sprovođenje zakona.

Takođe je bilo primjedbi vezanih za zaštitu privatnosti, efikasnost samih alata i rizik da će mladi pronaći načine da ih zaobiđu. Agencija Frans pres izvještava o kritikama brzine kojom je zakon usvojen. Ministarka za digitalne tehnologije An Le Enanf istakla je da "alati za verifikaciju starosti već postoje".

Francuska je druga zemlja na svijetu, posle Australije, koja je uvela takvu zabranu. Australija je zabranila društvene mreže za mlađe od 16 godina u decembru, ali se zna da ih mnogi i dalje koriste. Australijska komisija za e-bezbjednost izvijestila je u martu da je sedam od desetoro djece mlađe od 16 godina koja su imala profil prije zabrane i dalje imalo "izvjestan pristup".

I druge zemlje žele da zabrane društvene mreže



Tama Liver, profesor na Univerzitetu Kertin u Pertu, u Australiji, rekao je za BBC da je australijska zabrana tehnički bila neuspjeh. Ali je rekao da je to pokazalo kako se takva mjera može sprovesti, opisujući cio proces kao neku vrstu eksperimenta. Liver je rekao da je jedna od lekcija za druge zemlje bila da mladi ljudi moraju biti deo razgovora kako bi se zabrana sprovela sa njima, a ne nad njima.

Liver smatra da francuska zabrana ima veće šanse za uspjeh jer zahtijeva provjeru starosti za sve korisnike, ali takođe upozorava da ona takođe povećava rizike po privatnost podataka. Među dodatnim rizicima, pomenuo je mogućnost da se mladi ljudi okrenu manje regulisanim onlajn prostorima.

Zakoni koji ograničavaju pristup društvenim mrežama česta su tema u Evropi poslednjih mjeseci. U Ujedinjenom Kraljevstvu, bivši premijer Kir Starmer je u junu objavio da će pristup društvenim mrežama za mlađe od 16 godina biti zabranjen od januara 2027.

Takođe je predložio opcioni ponoćni "policijski čas" za šesnaestogodišnjake i sedamnaestogodišnjake. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen predložila je u maju "moratorijum na društvene mreže" za djecu u Evropi i najavila da bi novi zakoni mogli biti predloženi u narednim mjesecima.