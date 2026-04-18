Velika Britanija razmatra zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina.

Velika Britanija sprema ozbiljne promjene kada su društvene mreže u pitanju - i najmlađi bi mogli prvi da ih osjete. Premijer Kir Starmer sve otvorenije govori o zabrani za mlađe od 16 godina, uz poruku da dosadašnji model više nije održiv.

Na sastanku sa predstavnicima kompanija Meta, TikTok, Google, Snap i X jasno je poručio da se razmatraju stroža pravila. Među opcijama je i zabrana po uzoru na Australiju, ali i ograničavanje funkcija poput beskonačnog skrolovanja.

U toku je javna rasprava o uvođenju čvrste starosne granice za korišćenje društvenih mreža. Paralelno se razmatra kako same aplikacije treba da izgledaju kako bi bile bezbjednije za djecu.

Starmer tvrdi da su promjene neophodne jer trenutni sistem izlaže djecu rizicima: "Svijet u kojem su djeca zaštićena, čak i uz određena ograničenja, bolji je od svijeta u kojem je šteta neizbježna posledica korišćenja".

Kako piše The Guardian, premijer sada jasno stavlja do znanja da više nije pitanje da li će mjere biti uvedene, već kako će izgledati. Od tehnoloških kompanija traži konkretne poteze i "stvarne promjene" u načinu na koji njihove platforme funkcionišu.

Zanimljivo, Starmer je ranije bio skeptičan prema zabrani. Brinuo je da bi takav potez mogao da gurne mlade ka mračnom vebu i ostavi ih nespremnim za odgovorno korišćenje tehnologije.

Ipak, pritisak na vladu u poslednje vrijeme raste, uključujući i zahtjeve iz njegove sopstvene stranke. Zbog toga je sve izvjesnije da će se pravila uskoro pooštriti.

Društvene mreže trenutno dozvoljavaju korišćenje od 13. godine u Velikoj Britaniji, ali bi ta granica mogla biti pomjerena. Konačna odluka očekuje se nakon završetka javne rasprave ovog ljeta.

U međuvremenu, vlada pojačava pritisak na regulatora Ofcom, koji sprovodi Zakon o onlajn bezbjednosti. Još ranije je upozoreno da bi neaktivnost mogla da dovede do gubitka povjerenja javnosti u sposobnost države da zaštiti korisnike na internetu.