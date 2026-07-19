Kuvajt je presreo iranske rakete i dronove koji su zapalili energetska postrojenja. Sukob Teherana i Vašingtona oštro eskalira uz vazdušne uzbune u Bahreinu i raketne napade na Jordan.

Izvor: X/Mossad Commentary

Kuvajt je presreo "neprijateljske rakete i dronove" ispaljene iz pravca Irana, dok sukob između Teherana i Vašingtona i dalje eskalira, saopštila je danas kuvajtska vojska.

Ministarstvo energetike saopštilo je da su u posljednja dva dana napadnuta postrojenja za proizvodnju energije i desalinizaciju morske vode. U saopštenju se navodi da su napadi izazvali požar koji je poremetio proizvodnju električne energije, te da vatrogasci rade na njegovom gašenju.

Kuvajt se, kao i ostale zemlje Persijskog zaliva, u velikoj mjeri oslanja na desalinizovanu morsku vodu, a upravo iz ovakvih postrojenja dolazi oko 90 odsto pijaće vode.

Footage shows Iranian missiles impacting and exploding in the Jordanian city of Aqaba.pic.twitter.com/j3KFX8pnrY — Mossad Commentary (@MOSSADil)July 19, 2026

Uzbuna u Bahreinu i Jordanu

Sirene za vazdušnu opasnost ponovo su se oglasile i u susjednom Bahreinu, gdje je Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo stanovništvo da ostane mirno i premjesti se na bezbjedne lokacije.

Jordanske oružane snage i izraelska vojska saopštile su da je Iran pokrenuo raketni napad na jordansku teritoriju. Jordanska vojska navela je da je presrela tri iranske rakete, dok je četvrta pala na nenaseljeno područje, prenijela je državna novinska agencija Petra. Nema podataka o ljudskim žrtvama ni o materijalnoj šteti.

U nekoliko djelova kraljevstva oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost. Na video-snimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se jordanski sistemi protivvazdušne odbrane kako presrijeću rakete iznad Akabe. Akaba se nalazi na sjevernom kraju Akapskog zaliva, koji vodi prema jugu do Crvenog mora. To je jedina jordanska morska luka i nalazi se uz granicu sa Izraelom i Saudijskom Arabijom.

Američki vojnici ubijeni u Jordanu

Do najnovije eskalacije došlo je nakon što su juče u Jordanu ubijena dva američka vojnika, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskog napada.

SAD i Iran pojačali su napade otkako je prošle sedmice propao privremeni sporazum o prekidu vatre, potpisan prije mjesec dana, što je dodatno povećalo mogućnost povratka u totalni rat.