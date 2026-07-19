Policija tvrdi da je Jašira Mari Maldonado djevojčicu ostavila bez hrane, vode i skloništa ispred kuće prabake. Majka navela da je bila „preopterećena“ brigom o djetetu.

Izvor: YouTube/FOX 35 Orlando

Žena iz Floride uhapšena je i optužena za zlostavljanje i zanemarivanje djeteta nakon što je, prema navodima policije, svoju trinaestogodišnju kćerku vezala za ogradu ispred kuće njene prabake i ostavila je bez hrane, vode i skloništa.

Jašira Mari Maldonado (34) iz Hajalije tereti se za zlostavljanje i zanemarivanje djece, objavili su lokalni mediji pozivajući se na policijski izvještaj.

Policija je u subotu reagovala nakon prijave incidenta u Hajaliji. Prema izvještaju o hapšenju, policajci su razgovarali sa majkom osumnjičene, koja im je kazala da je njena kćerka ostavila trinaestogodišnjakinju vezanu za ogradu ispred kuće prabake i udaljila se.

FLORIDA: A mother chained her special-needs daughter to the front gate in the heat with no food, water, or shade, then drives away.



34-year-old Yashira Maldonado said she became overwhelmed for taking care of her 13-year-old daughter and needed a break.



When she left her…pic.twitter.com/kHCk3FFNJe — Crystal Digs (@crystaldigs)July 15, 2026

Kada su policajci stigli na lice mjesta, pronašli su djevojčicu i dalje vezanu za ogradu. Prema policijskom izvještaju, ona nije zadobila povrede.

Snimci nadzornih kamera, prema navodima policije, pokazuju da je Maldonado odvezla kćerku do kuće njene prabake, omotala metalni lanac oko njenog struka i drugi kraj pričvrstila za ogradu kako ne bi mogla da ode. Nakon toga joj je ostavila ranac sa odjećom i ljekovima i napustila mjesto.

Prabaka pokušala da oslobodi djevojčicu

Prabaka je policiji ispričala da je od Maldonado dobila poruku u kojoj joj je navodno saopšteno da je dobila otkaz. Kada je pogledala kroz prozor, ugledala je svoju praunuku vezanu za ogradu.

Navela je da je pokušala da skine lanac, ali nije uspjela. Kako je kazala policiji, nije pozvala hitne službe jer se plašila da bi je stanodavac mogao izbaciti iz stana, već je kontaktirala majku osumnjičene.

Prema policijskom izvještaju, djevojčica je bila ostavljena napolju bez hrane, vode i zaštite od sunca, dok su tog dana temperature bile veoma visoke.

Majka tvrdila da je željela „pauzu“

Maldonado je nakon toga odvedena u policijsku stanicu, gdje je, prema izvještaju, rekla istražiteljima da je kćerku odvela do kuće prabake, vezala je lancem „radi bezbjednosti“ i kako bi spriječila da ode.

Tvrdila je i da joj je ostavila ranac sa odjećom, pelenama, vlažnim maramicama i ljekovima, nakon čega je isključila telefon i vratila se kući.

Policiji je navodno rekla da je odlučila da ignoriše pozive, legne u krevet i gleda televiziju. Istražiteljima je priznala da je znala da njen postupak „izgleda loše i da je pogrešan“, ali je navela da je bila preopterećena brigom o kćerki i da joj je bila potrebna pauza.

Maldonado je uhapšena, a prema pisanju američkih medija kasnije je puštena uz kauciju. Sud joj je odredio zabranu kontakta sa kćerkom.