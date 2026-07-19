Četvorogodišnja Magdalena pronađena je bez svijesti u bazenu hotela u ljetovalištu Červija. Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi utvrdilo sve okolnosti tragedije i odgovornost za nesreću.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Četvorogodišnja Magdalena iz Austrije utopila se u subotu u bazenu hotela „Continental“ u italijanskom ljetovalištu Červija, prenose austrijski i italijanski mediji.

Porodični odmor nedaleko od Milano Maritima pretvorio se u tragediju kada su djevojčicu bez svijesti u vodi pronašla dva maloljetna turista nešto poslije 14 časova.

Kako prenosi italijanski list Il Resto del Carlino, djeca su primijetila da su kapije koje vode do odvojenog hotelskog bazena otvorene, ušla su u prostor bazena i u vodi ugledala nepomično tijelo djevojčice.

„Mislio sam da je to lutka“, ispričalo je jedno od djece istražiteljima.

Prvi je u pomoć pritekao gost hotela koji je po profesiji ljekar i odmah započeo reanimaciju. Medicinske ekipe nastavile su oživljavanje na licu mjesta i u sanitetskom vozilu, ali djevojčici nije bilo spasa. Magdalena je oko 16 časova proglašena mrtvom u bolnici u Ćezeni.

Posebno važan dio istrage predstavljaju snimci nadzornih kamera, na kojima se vidi kako djevojčica sama izlazi iz hotela i kreće prema bazenu, nakon čega nestaje iz vidokruga kamera.

Prema dosadašnjim nalazima istražitelja, pretpostavlja se da je u vodi provela između sedam i osam minuta prije nego što je pronađena.

Istraga je pokazala da je djevojčica nakon ručka boravila sa ocem u prostoru za igru u hotelskom lobiju. Otac je, prema navodima italijanskih medija, zamolio kćerku da ga sačeka dok nakratko ode do hotelske sobe, gdje su se nalazile njena majka i dvije starije sestre. Kada se vratio, reanimacija njegove kćerke već je bila u toku.

Državno tužilaštvo u Raveni pokrenulo je istragu zbog sumnje na ubistvo iz nehata. Kako navode italijanski mediji, postupak bi, osim odgovornih osoba iz menadžmenta hotela, mogao formalno obuhvatiti i oca djevojčice, što je uobičajena pravna procedura radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće.

Jedno od ključnih pitanja u istrazi jeste zbog čega su kapije koje vode do bazena bile otvorene u vrijeme kada na dužnosti nije bilo spasioca, pa su bezbjednosne mjere hotela predmet detaljne provjere.

Obdukcija tijela četvorogodišnje djevojčice zakazana je za početak sedmice.

Povodom tragedije oglasio se i gradonačelnik Červije Mirko Bosketi.

„Danas nas je potresla tragedija koja je duboko pogodila naš grad. Četvorogodišnja djevojčica izgubila je život u tragičnoj nesreći. U ovom trenutku duboke tuge želim da uputim iskreno saučešće njenim roditeljima i cijeloj porodici. Teško je pronaći riječi koje mogu ublažiti bol zbog ovog neizmjernog gubitka, ali u ime cijelog grada i u svoje lično ime izražavam najdublje saučešće porodici“, poručio je Bosketi.