Istraga smrti 21-godišnje Marije u Brazilu dobila novi obrt nakon što je utvrđeno da je njen fotoaparat nestao s mjesta nesreće

Izvor: Društvene mreže/@RapidReport2025/X

Još nije razjašnjeno šta se tačno dogodilo 13. juna na takozvanom Skeletnom mostu u brazilskom gradu Limeira, gdje je 21-godišnja Marija poginula nakon pada s visine od oko 40 metara tokom bandži skoka.

Jedan od ključnih tragova u istrazi mogao bi biti fotoaparat nastradale djevojke, koji je nakon nesreće nestao bez traga.

Policija istražuje mogućnost da je fotoaparat uklonjen s mjesta događaja, a u toku je potraga za ženom kratke kose koja je skočila neposredno prije Marije i nakon nesreće ostala u blizini mosta.

"To je žena sa kratkom kosom koja je skočila neposredno prije žrtve i ostala u blizini stuba mosta nakon nesreće. Možda je svjedočila činjenicama važnim za rasvjetljavanje slučaja", saopštila je policija za brazilski portal Metropoles.

Prema navodima istražitelja, nove izjave svjedoka i analiza dostupnih snimaka dovele su do različitih verzija o tome ko je uklonio fotoaparat, zbog čega se identifikacija ove svjedokinje smatra ključnom za nastavak istrage.

Trojica muškaraca – Luis Felipe Felisijano Egorof (32), Majkon Fernandes Sintra (42) i Vitor de Freitas Gonsalves (27) – koji su bili zaduženi za bezbjednost učesnika, uhapšeni su ubrzo nakon nesreće i terete se za ubistvo iz nehata.

Istražitelji sumnjaju da su dozvolili Mariji da skoči bez sigurnosnog užeta, svjesno prihvatajući mogućnost da može doći do smrtnog ishoda.

Nekoliko dana kasnije privremeno su privedene još tri osobe koje su učestvovale u organizaciji događaja.

Jedna od njih, Evelin dos Santos Gonsalves, izjavila je da je bila zadužena isključivo za prijavu učesnika.

"Sjedjela sam tamo i popunjavala prijave. Onda sam čula buku. Čula sam povike: 'O, Bože' i buku", kazala je ona, negirajući navode da su organizatori pobjegli s mjesta nesreće.

Jedan od saslušanih svjedoka izjavio je da je Marija neposredno prije skoka djelovala smireno i nasmijano, te da nije pokazivala znakove straha niti sumnje u bezbjednost skoka.