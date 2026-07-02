Ruski dron pogodio bazen u Zaporožju dok su se ljudi kupali u njemu.

Izvor: X/Breaking911

Ruski dron pogodio sportski centar u Zaporožju u trenutku dok su ljudi plivali u zatvorenom bazenu, piše ukrajinska "Pravda". Rusija je pokrenula masovno bombardovanje tokom noći srijede na četvrtak 2. jula kada su na udari bili brojni gradovi, prije svega Kijeva, a iz Zaporošja se društvenim mrežama proširio strašan snimak na kom se vidi dron koji udara u bazen u trenutku u kom ima ljudi u njemu.

Povrijeđene su četiri osobe, pravo je čudo da nema poginulih. Prema podacima Zaporoške regionalne vojne uprave, oštećen je krov zgrade koji se srušio i pao je u bazen.

DIRECT HIT: A Russian strike hit a fitness center in Zaporizhzhia while people were swimming in one of its pools.pic.twitter.com/msEpaytmg1 — Breaking911 (@Breaking911)July 2, 2026

Nakon udara ruskih dronova, izbio je požar. Policija istražuje sve okolnosti napada.

U bolnici je završila jedna osoba i nalazi se u teškom staju. Ostale povrijeđene osobe su zbrinute na licu mjesta.