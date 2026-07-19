Moskva će odgovoriti ukoliko Južna Koreja na svojoj teritoriji rasporedi američki raketni sistem "Tajfun", izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko.

Izvor: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia

Rusija će odgovoriti odgovarajućim mjerama ukoliko Južna Koreja na svojoj teritoriji rasporedi američki raketni sistem "Tajfun", izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Andrej Rudenko u intervjuu za TASS.

On je, odgovarajući na pitanje kako bi Moskva reagovala na eventualno raspoređivanje američkog sistema, poručio da bi takav potez bio shvaćen kao ugrožavanje bezbjednosti Ruske Federacije.

"Ukoliko bi došlo do takvog razvoja događaja, to bi bilo ocijenjeno kao prijetnja bezbjednosti Ruske Federacije, što bi zahtijevalo odgovarajući odgovor" rekao je Rudenko.

Ruski diplomata je, međutim, naglasio da Ministarstvo spoljnih poslova Rusije trenutno nema informacije koje bi ukazivale na to da Južna Koreja namerava da preduzme takav korak.

Američki raketni sistem "Tajfun" može da se koristi za lansiranje višenamenskih raketa SM-6, kao i krstarećih raketa "tomahavk", čiji domet iznosi približno 2.000 kilometara.

(TASS/Mondo)