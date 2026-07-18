Dok na Zemlji bjesne politički sukobi i tenzije, u orbiti vlada potpuno drugačija atmosfera.

Izvor: NASA

Svemirske agencije Rusije i SAD, Roskosmos i NASA, dogovorile su se da produže zajednički rad na Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS) do 2030. godine.

To je saopštio generalni direktor Roskosmosa Dmitrij Bakanov posle pristajanja letjelice sa ljudskom posadom Sojuz MS-29 na Međunarodnu svemirsku stanicu, a prenijela je ruska agencija Tas.

Kosmonauti Roskosmosa Pjotr Dubrov i Ana Kikina, kao i astronaut NASA Anil Menon, stigli su juče na MSS.

Oni će tamo provesti 261 dan i sprovešće 38 naučnih eksperimenata, uz dva izlaska u svemir.

Izvor: 021