Rusija pokušava da izgradi sopstvenu civilnu avio-industriju pod teretom zapadnih sankcija, ali novi regionalni avion Il-114-300 suočio se sa ozbiljnim ograničenjima.

Izvor: Profimedia

Ruska avio-industrija grca pod sankcijama Zapada. Predsjednik Vladimir Putin sve nade polaže u domaću proizvodnju - i pritom se propisno obrukao. Novi regionalni putnički avion Il-114-300 dobio je samo ograničenu dozvolu za letenje. Ovoj letjelici su strogo zabranjeni letovi po vrućini, ekstremnoj hladnoći i kiši.

Zapadne sankcije protiv Rusije i Vladimira Putina uzimaju svoj danak. Ruske avio-kompanije se tokom ljetnjih mjeseci bore sa ozbiljnim problemima, prenio je portal wiadomosci.onet.pl.

Dok evropski prevoznici koriste gotovo cijelu svoju flotu, u Rusiji je skoro svaki peti avion primoran da ostane na zemlji. Krajem juna, čak 130 od ukupno 673 aviona kojima upravlja 11 najvećih ruskih prevoznika bilo je potpuno van upotrebe.

Izvor: Profimedia

Rusija više nema pristup rezervnim djelovima, servisiranju niti novim letjelicama koje proizvode "Erbas" ili "Boing". Flote ruskih avio-kompanija neumitno stare i sve im je potrebnija popravka.

Do sada je Rusija pokušavala da nabavi hitno potrebne djelove preko trećih zemalja. Penzionisani avioni su vraćani u službu ili su rasklapani kako bi poslužili kao "donori" djelova.

Dugoročno gledano, ovo neće biti dovoljno. Zbog toga Putin intenzivira saradnju sa indijskom avio-industrijom i ubrzano razvija sopstvene modele, oslanjajući se isključivo na domaće motore i rusku tehnologiju.

Il-114-300 ne može da leti po mrazu i olujama

Novi avion Il-114-300 trebalo je da postane simbol ruske avijacije, ali je Putin na ovom polju doživio spektakularan fijasko. Iako je ovaj regionalni avion dobio zvanični sertifikat, prema navodima avio-portala "Aerotelegraph", ovaj flegšip projekat neće uskoro zaživeti u velikim razmerama. Za sada, ova letjelica može da leti samo pod strogo i rigorozno definisanim uslovima.

Izvor: Profimedia

Poletanja i sletanja su dozvoljena samo kada je spoljna temperatura između -9 i 25 stepeni Celzijusa. Letovi tokom oluja ili uslova zaleđivanja su strogo zabranjeni. Operacije na mokrim ili kontaminiranim pistama su takođe drastično ograničene, a neretko i potpuno zabranjene.

Ovo je neviđen blam: Il-114-300 je dizajniran za udaljene sjeverne regione Rusije, gdje su ekstremna hladnoća, snijeg i surove vremenske prilike svakodnevica.

Ovaj turbopropelerski avion je dizajniran da primi do 68 putnika i trebalo je da zamijeni zastarele modele "Antonov" An-24 i An-26, kao i zapadne regionalne avione poput ATR 72 i Dash 8.

Izvor: Profimedia

Ruski proizvođač (UAC) očajnički pokušava da minimizira štetu po imidž i nudi umirenje: tvrde da je avion već uspješno prošao testove na temperaturama od neverovatnih -42 stepena Celzijusa. Dalji sertifikati, koji bi omogućili letove po vrućini, olujama i ledu, biće uvođeni u fazama.

Prvi primerci trebalo je da budu isporučeni još prije nekoliko godina. Međutim, cijeli program je više puta odlagan. I dalje ostaje apsolutna misterija kada će nesrećni Il-114-300 zapravo moći da poleti bez ovih bizarnih i sramotnih vremenskih ograničenja.