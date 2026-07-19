Rusija pokušava da izgradi sopstvenu civilnu avio-industriju pod teretom zapadnih sankcija, ali novi regionalni avion Il-114-300 suočio se sa ozbiljnim ograničenjima.
Ruska avio-industrija grca pod sankcijama Zapada. Predsjednik Vladimir Putin sve nade polaže u domaću proizvodnju - i pritom se propisno obrukao. Novi regionalni putnički avion Il-114-300 dobio je samo ograničenu dozvolu za letenje. Ovoj letjelici su strogo zabranjeni letovi po vrućini, ekstremnoj hladnoći i kiši.
Zapadne sankcije protiv Rusije i Vladimira Putina uzimaju svoj danak. Ruske avio-kompanije se tokom ljetnjih mjeseci bore sa ozbiljnim problemima, prenio je portal wiadomosci.onet.pl.
Dok evropski prevoznici koriste gotovo cijelu svoju flotu, u Rusiji je skoro svaki peti avion primoran da ostane na zemlji. Krajem juna, čak 130 od ukupno 673 aviona kojima upravlja 11 najvećih ruskih prevoznika bilo je potpuno van upotrebe.Izvor: Profimedia
Rusija više nema pristup rezervnim djelovima, servisiranju niti novim letjelicama koje proizvode "Erbas" ili "Boing". Flote ruskih avio-kompanija neumitno stare i sve im je potrebnija popravka.
Do sada je Rusija pokušavala da nabavi hitno potrebne djelove preko trećih zemalja. Penzionisani avioni su vraćani u službu ili su rasklapani kako bi poslužili kao "donori" djelova.
Dugoročno gledano, ovo neće biti dovoljno. Zbog toga Putin intenzivira saradnju sa indijskom avio-industrijom i ubrzano razvija sopstvene modele, oslanjajući se isključivo na domaće motore i rusku tehnologiju.
Il-114-300 ne može da leti po mrazu i olujama
Novi avion Il-114-300 trebalo je da postane simbol ruske avijacije, ali je Putin na ovom polju doživio spektakularan fijasko. Iako je ovaj regionalni avion dobio zvanični sertifikat, prema navodima avio-portala "Aerotelegraph", ovaj flegšip projekat neće uskoro zaživeti u velikim razmerama. Za sada, ova letjelica može da leti samo pod strogo i rigorozno definisanim uslovima.Izvor: Profimedia
Poletanja i sletanja su dozvoljena samo kada je spoljna temperatura između -9 i 25 stepeni Celzijusa. Letovi tokom oluja ili uslova zaleđivanja su strogo zabranjeni. Operacije na mokrim ili kontaminiranim pistama su takođe drastično ograničene, a neretko i potpuno zabranjene.
Ovo je neviđen blam: Il-114-300 je dizajniran za udaljene sjeverne regione Rusije, gdje su ekstremna hladnoća, snijeg i surove vremenske prilike svakodnevica.
Ovaj turbopropelerski avion je dizajniran da primi do 68 putnika i trebalo je da zamijeni zastarele modele "Antonov" An-24 i An-26, kao i zapadne regionalne avione poput ATR 72 i Dash 8.Izvor: Profimedia
Ruski proizvođač (UAC) očajnički pokušava da minimizira štetu po imidž i nudi umirenje: tvrde da je avion već uspješno prošao testove na temperaturama od neverovatnih -42 stepena Celzijusa. Dalji sertifikati, koji bi omogućili letove po vrućini, olujama i ledu, biće uvođeni u fazama.
Prvi primerci trebalo je da budu isporučeni još prije nekoliko godina. Međutim, cijeli program je više puta odlagan. I dalje ostaje apsolutna misterija kada će nesrećni Il-114-300 zapravo moći da poleti bez ovih bizarnih i sramotnih vremenskih ograničenja.