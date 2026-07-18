Kijev tvrdi da objekti nisu bili samo komercijalna skladišta, već važni logistički centri za snabdijevanje komponentama za proizvodnju dronova i navigacione opreme.

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U napadima na dva skladišta ruske onlajn trgovine Vajldberiz poginulo je ukupno osam, a ranjene su 62 osobe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je napade, otkrivši za šta su, prema njegovim tvrdnjama, Rusima služila ta skladišta.

Osam osoba je poginulo, a 62 su povrijeđene nakon što su ukrajinski dronovi pogodili dva skladišta u vlasništvu najveće ruske onlajn trgovine Vajldberiz.

Sedam poginulih i 25 povređenih zabilježeno je nakon napada na skladište u gradu Tambovu, udaljenom oko 475 kilometara jugoistočno od Moskve. Jedna osoba je poginula, a 37 je povređeno u Elektrostalju, u Moskovskoj oblasti.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su napadi pogodili "glavne logističke objekte" koji su korišćeni za "snabdijevanje komponentama pod sankcijama za proizvodnju dronova i navigacione opreme". Dodao je da je Ukrajina takođe pogodila ciljeve u Azovskom i Crnom moru, kao i na Krimu.

Fotografije i video-snimci iz Tambova prikazuju plamen i stubove crnog dima koji se izdižu iz zgrade dok radnici bježe na parking. Zelenski je i nakon ovog napada ponovio da je riječ o odgovoru na "ruske napade na našu civilnu infrastrukturu, gradove i zajednice". U srijedu je u ruskim napadima širom Ukrajine ubijeno 14 ljudi.

Ruski "Amazon"

BBC piše da se Vajldberiz često opisuje kao ruski ekvivalent Amazona. Grupu RVB, koju čine Vajldberiz i marketinška kompanija Rus, časopis Forbs Rusija je ranije ove godine procijenio na oko 12,6 milijardi dolara (11,05 milijardi evra).

Izvršna direktorka Vajldberiza Tatjana Kim rekla je da je to bila "strašna noć" za Rusiju i kompaniju.

"Sedam ljudi koji su radili u noćnoj smjeni poginulo je na licu mjesta", napisao je gubernator Tambovske oblasti Jevgenij Pervišov na Telegramu, dodajući da je povrijeđeno 25 osoba, od kojih sedam teže, kao i da je tokom napada oboreno 28 dronova.

Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities…pic.twitter.com/oK87chn24u — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)July 18, 2026

U međuvremenu, gubernator Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da je osam povrijeđenih u napadima na skladište Vajldberiza u Elektrostalju u "teškom stanju".

Dodao je da je tokom noći u Moskovskoj oblasti oboreno ukupno 48 dronova i da je pogođeno i skladište nafte, što je opisao kao incident sa "najozbiljnijim posledicama".

"Vatrogasci, hitne službe i Ministarstvo za vanredne situacije nastavljaju rad na mjestu događaja", napisao je na Telegramu. Nije detaljno opisao obim štete. Zelenski je odvojeno potvrdio da je Ukrajina pogodila "naftni objekat".

Pojačani napadi

Ukrajina je nedavno pojačala napade dronovima dugog dometa na ključnu energetsku infrastrukturu Rusije, izazivajući nestašice goriva. Ranije ovog mjeseca Ukrajinci su naveli da je gotovo 43 odsto ruskih kapaciteta za preradu nafte "onesposobljeno" kao rezultat tih napada. Međutim, taj podatak nije nezavisno potvrđen.

Ukrajina tvrdi da su ruska naftna i gasna postrojenja legitimne mete jer se Moskva u velikoj mjeri oslanja na izvoz fosilnih goriva za finansiranje invazije koja traje od 2022. godine. Međutim, ovo je prvi put da su ukrajinski napadi bili usmjereni na drugu ekonomsku infrastrukturu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog mjeseca dao je retko priznanje da su nestašice goriva izazvane ukrajinskim napadima, a početkom jula potpisao je zakon kojim se želi povećati snabdevanje domaćeg tržišta gorivom, uz zabranu izvoza dizela.