Direktor CIA otkriva da ukrajinski AI dronovi ubijaju ruske regrute na svakih 20 do 30 minuta.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service

Direktor CIA Džon Retklif je otkrio da ruski regruti, prema njegovim informacijama, na frontu u Ukrajini prežive maksimum pola sata, piše "Blumberg". On tvrdi da su za to odgovorni napredni AI (Artificial intelligence - vještačka inteligencija) dronovi koji ne ostavljaju dugo u životu neiskusne ruske vojnike koji su tek stigli na prvu liniju fronta.

"Naši obavještajni podaci kažu da prosječno ruski regrut na frontu u Ukrajini poživi u prosjeku između 20 i 30 minuta. To je zbog naprednih AI dronova koji su postali prave super mašine za ubijanje", izjavio je Retklif.

Retklif smatra da je Ukrajina mnogo napredovala u pogledu ratovanja otkad je počeo rat u Ukrajini 24. februara 2022. godine. Ukrajina ima problem sa manjkom dronova i projektila malog i srednjeg dometa, ali je na nedavno održanom samitu NATO u Ankari, prestonici Turske, dogovorena nova vojno-finansijska pomoć kako bi Ukrajina mogla da nastavi sa napadima po dubini ruske teritorije

CIA Director John Ratcliffe said Russian recruits arriving at the front in Ukraine survive an estimated 20–30 minutes before being killed or wounded, calling it a result of Ukraine’s widespread use of AI-powered drones.



“The average life expectancy of a Russian recruit... is… — Clash Report (@clashreport)July 16, 2026

Da podsjetimo, ruska vojska tvrdi da je početkom jula zauzela Konstantinovku, grad u Donbasu koji je važna strateška tačka. Ukrajina je to odmah demantovala kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na uživo sastanak u tom gradu.