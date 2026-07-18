Uspešni mladi advokat Jazon (28) i njegova djevojka (24) pronađeni su mrtvi u automobilu u zaključanoj garaži porodične kuće.

Izvor: Jose HERNANDEZ Camera 51/Shutterstock/Društvene mreže

Stanovnici grčkog naselja Pirej i dalje su u šoku nakon što su mladi par – advokat Jazon (28) i njegova četiri godine mlađa djevojka, pripravnica u advokatskoj kancelariji – pronađeni mrtvi u parkiranom automobilu, koji se nalazio u garaži porodične kuće.

Komšije su čule krike roditelja nastradalih i pretpostavile da se dogodilo nešto strašno.

„Znali smo da nešto nije u redu. Njena majka je vrištala i ponavljala: 'Izgubila sam svoju djevojčicu!'. Šta ta žena uopšte može da kaže… To je velika tragedija“, ispričala je za grčku televiziju ERT jedna stanovnica Pireja.

Komšija, koji je kasno uveče vidio Jazonove roditelje, rekao je da sumnja da je do tragedije došlo zbog izduvnih gasova.

Jazona i njegovu djevojku pronašao je otac mladog advokata, koji se zabrinuo jer mu se sin nije javljao na telefon. Prema prvim procjenama sudskog ljekara, na tijelima nijesu pronađene povrede. Ni 28-godišnjak ni 24-godišnjakinja nijesu imali vidljive povrede ili ogrebotine.

Sumnja se na trovanje izduvnim gasovima

Prema istim informacijama, automobil u kojem su pronađeni navodno je bio uključen, kao i klima-uređaj u njemu, dok je garaža bila zatvorena. Zbog toga istražitelji provjeravaju mogućnost da su izduvni gasovi iz motora ušli u unutrašnjost vozila preko sistema za klimatizaciju, nakon čega su njih dvoje izgubili svijest.

Na lice mjesta stigla je ekipa hitne pomoći EKAB-a, koja je mogla samo da konstatuje smrt mladog para.

Tačan uzrok smrti biće utvrđen nakon obdukcije, dok grčka policija nastavlja preliminarnu istragu kako bi se u potpunosti razjasnile okolnosti tragedije.

Prema dostupnim informacijama, 28-godišnji Jazon bio je član Advokatske komore Atine. Istovremeno je bio aktivan i u sportu – igrao je za fudbalski klub advokata „Drakon“, gdje su ga kolege opisivale kao omiljenog zbog karaktera i timskog duha.