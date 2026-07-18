Novi lider Laburista naredne sedmice objaviće sastav svog tima, a među ključnim pitanjima su izbor ministra finansija, šefa diplomatije i mogući odlasci pojedinih Starmerovih saradnika.

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Novi britanski premijer Endi Bernam naredne sedmice predstaviće prvi sastav svog kabineta, nakon što preuzme dužnost i okonča višenedjeljne spekulacije o budućem sastavu vlade.

Najveća pažnja u Vestminsteru usmjerena je na izbor ministra finansija, odnosno osobu koja će preuzeti jednu od najvažnijih funkcija u kabinetu. Kao mogući kandidat ranije se pominjao Ed Miliband, bliski Bernamov saradnik, ali su zabrinutost zbog mogućih reakcija finansijskih tržišta i njegovih političkih stavova otvorili pitanje da li je on pravi izbor za tu poziciju.

Zbog toga se sve češće kao kandidatkinja za Ministarstvo finansija navodi aktuelna ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud, koja pripada desnijem krilu Laburističke partije i smatra se osobom koja bi mogla da ulije dodatno povjerenje investitorima.

Promjene bi mogle da se dese i u resoru spoljnih poslova. Aktuelna šefica diplomatije Ivet Kuper želi da zadrži funkciju, ali bi Bernam mogao da ponudi tu poziciju Edu Milibandu ukoliko ne dobije mjesto ministra finansija.

Kada je riječ o odbrani, očekuje se da Den Džarvis ostane na čelu tog resora. On je nedavno preuzeo funkciju i dobio pohvale zbog obezbjeđivanja dodatnih sredstava za ambiciozni plan ulaganja u vojsku.

Bernam planira i povratak nekoliko političara koji su ranije napustili vladu Kira Starmera. Među njima se pominju Luiz Hejg, Angela Rajner i Lusi Pauel, dok bi Ves Striting mogao dobiti jednu od značajnijih uloga u novom kabinetu.

Istovremeno, očekuju se i određene smjene. Prema britanskim medijima, pojedini Starmerovi bliski saradnici mogli bi da izgube ministarske funkcije, među njima ministar za biznis Piter Kajl i ministarka za tehnologiju Liz Kendal.

Novi premijer želi da kroz formiranje kabineta nagradi i političare koji su ga podržali tokom kampanje za lidera Laburističke partije, pa se očekuje da će njegov prvi tim označiti i novi pravac vlade.