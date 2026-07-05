Vozač Mercedesa Kimi Antoneli pobijedio je danas u sprint trci Formule 1 koja je vožena u okviru Velike nagrade Velike Britanije

Izvor: David Buono / Actionplus / Profimedia

Drugo mjesto osvojio je vozač Ferarija Luis Hamilton sa 2,745 sekundi zaostatka, dok je treći bio Lando Noris u Meklarenu koji je bio sporiji za 9,783 sekundi u odnosu na pobjednika.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel zauzeo je četvrto mjesto, dok je peti bio Šarl Lekler u Ferariju. Bodove su na ovoj sprint trci osvojili i Maks Verstapen u Red Bulu, vozač Meklarena Oskar Pjastri i Arvid Lindblad iz Rejsing bulsa.

Antoneli je vodeći u generalnom plasmanu sa 103 boda, drugi je Rasel sa 88, dok je na trećem mjestu Lekler sa 68 osvojenih bodova.