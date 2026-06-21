Veliki požari izbili su na grčkim ostrvima Siros i Evija, gdje se vatra zbog jakog vjetra brzo širi. Na terenu su angažovani vatrogasci, avioni i helikopteri, dok su stanovnici ugroženih područja evakuisani zbog opasnosti od približavanja plamena.
Na grčkom ostrvu Siros danas je izbio požar u području Ampela, gdje gori nisko rastinje i suva trava, dok su zbog jakog vjetra angažovane kopnene i vazdušne vatrogasne snage, saopštila je grčka vatrogasna služba, prenio je Blic pisanje Tanjuga.
U gašenju požara učestvuje 10 vatrogasaca sa tri vozila, dok iz vazduha djeluju dva aviona i tri helikoptera, a pomoć pružaju i dobrovoljci, kao i cisterne lokalnih samouprava, navodi "Katimerini".
Na lice mjesta upućeni su i istražitelji radi utvrđivanja uzroka požara.
Zbog širenja vatre, stanovnicima naselja Trija Lagonija ranije je putem sistema 112 naređeno da se evakuišu i upute ka Ermupoliju.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece)June 21, 2026
Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή#Τρία_Λαγκώνια#Σύρουαπομακρυνθείτε προς#Ερμούπολη
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Požar i na Eviji
Nakon višesatne borbe sa plamenom, vatrogasne snage uspjele su da obuzdaju požar koji je izbio u subotu u podne u Almiropotamosu, u Karistosu na grčkom ostrvu Evija.
Kopnene snage, koje su pojačane poslijepodne, ostaju na licu mjesta kako bi gasile raštrkane požare. U tom području djeluje 120 vatrogasaca sa pet timova pješačkih odjeljenja, dobrovoljcima i 35 vozila, objavio je "Katimerini".
Kako se navodi u saopštenju, jaki sjeverni vjetrovi otežavaju gašenje i doprinose širenju novih žarišta, zbog čega je naređena i evakuacija stanovništva iz ugroženih područja.
Grčke vlasti evakuisale su dvije naseljene oblasti na ostrvu Evija nakon izbijanja velikog šumskog požara, saopštile su nadležne službe.
Εύβοια: Φωτιά τώρα στην Κάρυστοpic.twitter.com/hcUrRTANom— Flash.gr (@flashgrofficial)June 20, 2026
Grčka se, kao i druge zemlje Mediterana, nalazi u zoni čestih ljetnjih požara, koje naučnici povezuju sa sve izraženijim posljedicama klimatskih promjena i dugim sušnim periodima.