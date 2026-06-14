Uhapšen kapetan turističkog broda u Grčkoj zbog velikog požara u luci zbog kog su potonula čak dva broda.
U Grčkoj je policija uhapsila kapetana jednog turističkog broda nakon velikog požara na dva putničko-turistička broda kod ostrva Paksoi u Jonskom moru. Oba broda su potonula usled požara zbog čega je došlo i do velikog zagađenja mora, piše "Katimerini".
Požar je izbio blizu stare baze za hidroavione kod Paksoija. Prvi turistički brod je uplovio u luku i već tada je gore, ali su na svu sreću svih 18 putnika evakuisani i nema povrijeđenih.
Vatra se potom ubrzo proširila i na drugi brod. Na drugom brodu je bila posada koja je brojala četiri člana i oni su srećom evakuisani brzo i bez povrijeđenih.
Požar je izazvao zagađenje mora na površini od oko 100 kvadratnih metara. Oštećeno je još nekoliko obližnjih brodova u luci.
Παξοί: Συναγερμός στο λιμάνι για φωτιά σε τουριστικά σκάφηhttps://t.co/SKkO4S14Aapic.twitter.com/kIRQ53VoGG— eReportaz (@EReportaz)June 11, 2026