Veliki požar izbio je u šumskom području Spatarija na grčkom ostrvu Evija, a u gašenju učestvuju desetine vatrogasaca, osam aviona i tri helikoptera. Za sada nema ugroženih kuća ni infrastrukture.

Izvor: X / Kristy Tallaman

U šumskom području u Spatariju, na grčkom ostrvu Evija, u popodnevnim satima izbio je požar u čijem gašenju učestvuje osam aviona i tri helikoptera, saopštile su lokalne vlasti.

Požar je prijavljen posle 16.00 sati, i za sada nisu ugrožene kuće ili infrastruktura, prenosi Katimerini. Na gašenju požara angažovano je 54 vatrogasaca, koji su na licu mjesta prisutni sa 21 vozilom.

Područje na Eviji, na kome je danas izbio požar, je prema mapi rizika od požara, u veoma visokom riziku, u kategoriji 4. Tim za istragu požara na Eviji krenuo je na područje požara, kako bi istražio šta ga je izazvalo.