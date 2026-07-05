Astronomi su otkrili novu egzoplanetu GJ 3378b, udaljenu svega 25 svetlosnih godina od Zemlje. Nalazi se u nastanjivoj zoni svoje zvijezde, a naučnici vjeruju da bi, ukoliko ima atmosferu, mogla da bude jedan od najboljih kandidata za potragu za vanzemaljskim životom.

Izvor: Martin Bangemann / Panthermedia / Profimedia

Naučnici su otkrili novu, potencijalno nastanjivu egzoplanetu koju nazivaju Zemljinim „sledećim komšijom“, a koja bi mogla da predstavlja naredni veliki korak u potrazi čovječanstva za vanzemaljskim životom.

"Ovo je zaista uzbudljivo otkriće", rekao je Pol Robertson sa Univerziteta Kalifornije u Irvajnu u saopštenju objavljenom u utorak.

"Ona je jedan od naših najbližih kosmičkih susjeda. Dvadeset pet svetlosnih godina zvuči kao ogromna udaljenost, ali Mlječni put ima prečnik od oko 100.000 svjetlosnih godina, tako da je u tom smislu praktično naš komšija“, rekao je Robertson, glavni autor nove studije objavljene u časopisu The Astrophysical Journal.

Astronomers have discovered GJ 3378b, a potentially habitable planet just 25 light-years away.

About 2.3 times Earth's mass, it orbits within its star's habitable zone and receives nearly the same amount of energy as Earth gets from the Sun.

Whether it's an ocean world or a…pic.twitter.com/yq2Yh27YTF — Physics & Astronomy Zone (@zone_astronomy)July 4, 2026

Egzoplaneta, nazvana GJ 3378b, približno je dva puta veća od Zemlje i nalazi se u takozvanoj Goldilocks zoni – oblasti oko zvijezde u kojoj su uslovi pogodni da se na površini planete održi tečna voda.

Da li planeta ima atmosferu ostaje jedno od ključnih pitanja kada je riječ o mogućnosti da podržava život. GJ 3378b nalazi se na samoj ivici takozvane „kosmičke obale“ (cosmic shoreline), naučne granice koja pokazuje da li planeta može da zadrži atmosferu na osnovu odnosa između svoje gravitacije i količine zračenja kojoj je izložena.

"Kada biste Zemlju smanjili na veličinu jabuke, njena atmosfera bila bi debela otprilike koliko i kora te jabuke", objasnio je Robertson.

"To je dovoljno da se održi pritisak na površini koji omogućava postojanje tečne vode. Dovoljno je i da postoji vazduh pogodan za disanje, kao i određena zaštita od snažnog zračenja iz svemira.“

Naučnici ističu da su potrebna dodatna posmatranja kako bi se utvrdilo da li GJ 3378b zaista ima atmosferu.

"Ako se pokaže da postoji atmosfera, to bi opravdalo dalja istraživanja u potrazi za biosignaturama, tečnom vodom ili drugim pokazateljima života, za koje su neophodni i atmosfera i odgovarajuća količina toplote koju planeta prima od svoje zvijezde“, rekao je Gogod Džejms, student Univerziteta Kalifornije u Irvajnu koji je učestvovao u istraživanju.

NASA u međuvremenu planira izgradnju opservatorije Habitable Worlds Observatory, čije je lansiranje predviđeno u narednih dvadesetak godina.

Kada bude u funkciji, astronomi će moći detaljno da proučavaju atmosfere udaljenih planeta i tragaju za hemijskim jedinjenjima koja bi mogla da budu rezultat postojanja života.

"Mislim da od toga nema uzbudljivijeg posla“, zaključio je Robertson.

(NY Times/Mondo)