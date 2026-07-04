Više od 20.000 demonstranata okupilo se u njemačkom Erfurtu pokušavajući da blokira održavanje kongresa krajnje desničarske stranke AfD. Policija je intervenisala nakon sukoba sa učesnicima protesta, dok su delegati ipak uspjeli da stignu na skup.

Izvor: RALF HIRSCHBERGER / AFP / Profimedia

Više od 20.000 ljudi protestovalo je u Erfurtu protiv održavanja dvogodišnjeg kongresa krajnje desničarske stranke Alternativa za Njemačku (AfD), na kojem bi za kopredsjednike ponovo trebalo da budu izabrani Alis Vajdel i Tino Hrupala.

Demonstranti su pokušali da spriječe oko 600 delegata da stignu do kongresnog centra blokadama ulica i raskrsnica. Pojedini učesnici protesta spuštali su se užadima sa nadvožnjaka, dok su se drugi lijepili za tramvajske šine kako bi otežali saobraćaj.

Policija intervenisala, izbili sukobi

Zbog protesta su u Erfurt raspoređene hiljade policajaca. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako policija pendrecima potiskuje demonstrante koji pokušavaju da probiju kordone.

Ipak, njemačka policija saopštila je da je protest uglavnom protekao mirno, uz nešto manje od 100 prijavljenih prekršaja, od kojih se veliki broj odnosio na oštećenje imovine i ispisivanje grafita.

Vidi opis Masovni protesti u Njemačkoj: Hiljade demonstranata pokušalo da blokira kongres AfD Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RALF HIRSCHBERGER / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Jacob Schröter / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: RALF HIRSCHBERGER / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Jacob Schröter / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: RALF HIRSCHBERGER / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Delegati stigli prije zore, kongres počeo na vrijeme

Uprkos pokušajima blokade, AfD je saopštio da je čak 540 delegata uspjelo da uđe u kongresni centar prije pet časova ujutro, zbog čega je skup počeo prema planu.

Na otvaranju kongresa kopredsjednik stranke Tino Hrupala poručio je da je održavanje partijskog kongresa „zagarantovano demokratsko pravo“ i optužio demonstrante da pokušavaju da spriječe demokratsko odlučivanje.

Sporan datum održavanja kongresa

Održavanje kongresa izazvalo je dodatne kontroverze jer se poklopilo sa stotom godišnjicom nacističkog skupa održanog u obližnjem Vajmaru, na kojem je Adolf Hitler predstavio nacistički pozdrav i promovisao pokret Hitlerove omladine.

Istoričari i političari ocjenjuju da je izbor datuma namjerna provokacija, dok AfD odbacuje takve tvrdnje i poručuje da njihovi kritičari „zloupotrebljavaju istoriju u političke svrhe“.

Na protestima i njemački ministri

Među demonstrantima bili su i njemački ministar zaštite životne sredine Karsten Šnajder, kao i ministar unutrašnjih poslova pokrajine Tiringije Georg Majer.

Dio demonstranata poručio je da se „period od 1933. do 1945. godine nikada više ne smije ponoviti“, dok su pojedini učesnici protesta zatražili i zabranu rada AfD-a.