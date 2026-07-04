Prema navodima ruskih Telegram kanala i satelitskim podacima NASA-e, tokom noći izbilo je više požara na strateškim lokacijama na Krimu, dok zvanični Kijev još nije komentarisao napade.

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Više eksplozija odjekivalo je tokom noći širom Krima nakon novog talasa ukrajinskih napada dronovima, a prema navodima ruskih Telegram kanala pogođeno je nekoliko strateških lokacija na poluostrvu.

Satelitski sistem NASA-e za praćenje požara (FIRMS) registrovao je više vatrenih žarišta, uključujući područje u blizini trajektnog terminala kod Kerčkog moreuza, koji predstavlja jednu od ključnih logističkih tačaka za povezivanje Krima sa Rusijom.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci i fotografije na kojima se vide veliki požari u okolini Kerča, za koje se tvrdi da su izbili nakon udara ukrajinskih bespilotnih letjelica.



Požari su, prema dostupnim informacijama, zabilježeni i na vojnom aerodromu u Džankoju, na sjeveru Krima. Napad je uslijedio svega dan nakon izvještaja o udaru na vazduhoplovnu bazu Saki, na zapadnom dijelu poluostrva.

Obim eventualne štete za sada nije poznat, a ukrajinske vlasti nijesu se zvanično oglašavale povodom ovih navoda. Portal Kyiv Independent, koji je prenio informacije, naveo je da ih nije mogao nezavisno potvrditi.

Cilj je izolacija Krima

Napadi su dio šire ukrajinske kampanje bespilotnim letjelicama dugog dometa, čiji je cilj, prema tvrdnjama Kijeva, narušavanje ruske vojne logistike i izolacija Krima.

For the second time this week, Ukrainian Security Service has struck Russian aircraft at Saky airfield and launched strikes on Hvardiiske airfield in Russian-occupied Crimea.



Seven aircraft storage hangars were hit at the Saky airfield, which housed Su-30SM, Su-30, and Su-24…pic.twitter.com/mxL1q2Dpze — Ukraine News (@Ukrainene)July 3, 2026

Ukrajinske Snage za bespilotne sisteme saopštile su da su tokom juna, zajedno sa drugim vojnim jedinicama, uništile ili teško oštetile 172 objekta ruske vojne, energetske i naftne infrastrukture, kao i gotovo 3.000 drugih vojnih ciljeva.

Problemi sa snabdijevanjem

Napadi su, prema dostupnim informacijama, dodatno pogoršali snabdijevanje gorivom i električnom energijom na Krimu.

Ruske vlasti koje upravljaju poluostrvom krajem juna proglasile su regionalno vanredno stanje zbog poremećaja u energetskom sistemu, dok je 21. juna privremeno bila obustavljena prodaja benzina i dizela civilima.

Massive traffic jams form at Crimea bridge.



Over 1,800 vehicles are queuing to leave the peninsula after Russia occupation authorities halted all transit across the bridge for six hours overnight due to air raid alerts.pic.twitter.com/IogirrqIVS — UNITED24 Media (@United24media)June 26, 2026

Iako su pojedine mjere u međuvremenu ublažene, izvještaji sa terena ukazuju na višesatna čekanja i velike redove na benzinskim pumpama, što svjedoči o nastavku problema u snabdijevanju gorivom na Krimu.