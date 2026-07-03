Ukrajinski predsjednik najavio dodatna ulaganja u vojnu industriju i intenziviranje saradnje sa međunarodnim partnerima radi jačanja proizvodnih kapaciteta i protivvazdušne odbrane.

Izvor: Ministarstvo odbrane Ukrajine

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ukrajinska odbrambena industrija dostigla nivo proizvodnje visokotehnološkog naoružanja koji bi dugoročno mogao nadmašiti proizvodne kapacitete Rusije.

Nakon sjednice Štaba vrhovnog komandanta, Zelenski je saopštio da je najveći dio sastanka bio posvećen daljem jačanju domaće vojne industrije.

„Važno dostignuće naše države i naših proizvođača oružja jeste to što je Ukrajina dostigla sposobnost da proizvodi toliku količinu visokotehnološkog naoružanja da dugoročno može premašiti ruske proizvodne mogućnosti“, napisao je Zelenski na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Kako je naveo, sa predstavnicima namjenske industrije razgovarao je o dodatnim administrativnim mjerama i finansijskoj podršci s ciljem povećanja proizvodnje bespilotnih letjelica, kopnenih robotskih sistema, raketa, opreme za elektronsko ratovanje i druge vojne tehnike.

Zelenski je istakao da je Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu odbrane naložio da intenziviraju saradnju sa međunarodnim partnerima kako bi obezbijedili dodatna sredstva za finansiranje proizvodnje naoružanja i isporuku sistema protivvazdušne odbrane.

„Očekujem konkretne rezultate i nove dogovore sa partnerima. Ulaganja u ukrajinsku proizvodnju predstavljaju ulaganja u primoravanje Rusije na mir“, poručio je Zelenski.

On je zahvalio stručnjacima koji rade na razvoju ukrajinskog raketnog programa, uključujući proizvodnju balističkih raketa i sistema za zaštitu od balističkih projektila.