U napadu na rafineriju Norsi u Nižnjenovgorodskoj oblasti poginula jedna osoba, oštećena ključna jedinica za preradu sirove nafte.

Izvor: Youtube/Quantum-Systems GmbH/Printscreen

Rafinerija Norsi, četvrta po veličini u Rusiji i drugi najveći proizvođač benzina u toj zemlji, obustavila je preradu sirove nafte nakon napada ukrajinskog drona, prenose agencije pozivajući se na izvore iz industrije.

Prema navodima lokalnih vlasti, u napadu na Nižnjenovgorodsku oblast poginula je jedna osoba, dok je oštećen industrijski objekat u kojem se nalazi rafinerija. To je potvrdio guverner oblasti Gleb Nikitin.

Izvori iz industrije navode da je oštećena ključna jedinica za primarnu preradu sirove nafte CDU-6, čiji kapacitet iznosi oko 190.000 barela dnevno i koja čini više od polovine ukupnog proizvodnog kapaciteta rafinerije.

Kompanija Lukoil, vlasnik rafinerije, za sada se nije oglašavala povodom napada.

Rafinerija Norsi ima kapacitet prerade veći od 15 miliona metričkih tona nafte godišnje, odnosno oko 320.000 barela dnevno.