Usled teških nestašica goriva, Rusija je počela da uvozi benzin iz Indije, što predstavlja veliki zaokret za ovog naftnog giganta.

Izvor: Profimedia/Kristina Solovyova / Zuma Press /Ria Novosti

Rusija je počela da uvozi benzin iz Indije kako bi ublažila sve ozbiljnije nestašice goriva izazvane kontinuiranim ukrajinskim napadima na njenu energetsku infrastrukturu.

Prema navodima izvora iz energetskog sektora, u Rusiju je već isporučeno oko 60.000 tona benzina iz Indije, dok su još dvije pošiljke tankerima na putu ka ruskim lukama.

To predstavlja značajan zaokret za zemlju koja je decenijama bila jedan od najvećih svjetskih izvoznika naftnih derivata, a sada se suočava sa poremećajima u domaćoj proizvodnji.

Udari na rafinerije smanjili proizvodnju

Ključni uzrok nestašica, prema dostupnim informacijama, jesu višemjesečni ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije i energetska postrojenja, koji su doveli do prekida rada dijela kapaciteta i smanjenja prerade nafte u gorivo. Procjene analitičara ukazuju da je dio ruske rafinerijske infrastrukture značajno oštećen, što je izazvalo pad proizvodnje i poremećaje u snabdijevanju širom zemlje.

Nestašice, redovi i ograničenja na pumpama

Posljedice su već vidljive na terenu – u pojedinim regionima Rusije zabilježeni su redovi na benzinskim pumpama, dok su lokalne vlasti bile prinuđene da uvedu ograničenja u prodaji goriva kako bi stabilizovale snabdijevanje.

U pojedinim djelovima zemlje gorivo je racionalizovano, a zabilježen je i rast cijena, što dodatno povećava pritisak na logistički i transportni sektor.

Od izvoznika do uvoznika

Situacija u kojoj Rusija uvozi benzin iz Indije dodatno ukazuje na razmjere poremećaja na tržištu energenata, ali i na promjene u globalnim tokovima nafte i naftnih derivata.

Indija, koja je posljednjih godina značajno povećala kapacitete za preradu nafte, postala je važan akter u svjetskoj trgovini gorivom, a dio tih isporuka sada završava i na ruskom tržištu.

Geopolitički pritisak i energetski šok

Analitičari ocjenjuju da ukrajinski napadi imaju za cilj destabilizaciju ruskog energetskog sektora, koji predstavlja jedan od ključnih izvora državnih prihoda.

Istovremeno, sve veći poremećaji u snabdijevanju gorivom pokazuju koliko je energetska infrastruktura postala direktna meta savremenih sukoba, sa posljedicama koje se prelivaju i na globalno tržište nafte.