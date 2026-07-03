Prema sudskim dokumentima u koje je imao uvid CBS News, istraga se odnosi na navodnu trgovinu drogom i pranje novca, dok planirana izgradnja luksuznog rizorta izaziva proteste u Albaniji.

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Američki državljanin albanskog porijekla Artur Šehu, koji je prodao zemljište predviđeno za izgradnju luksuznog turističkog rizorta iza kojeg stoji Džared Kušner, zet predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, nalazi se pod istragom zbog sumnje na trgovinu drogom i pranje novca, prenosi CBS News.

Kako navodi američki medij, pozivajući se na sudske dokumente iz Albanije, tužioci smatraju da postoje „dovoljni dokazi“ o Šehuovoj navodnoj umiješanosti u kriminalne aktivnosti povezane sa trgovinom drogom, kao i indicije da je falsifikovao finansijsku dokumentaciju u vezi sa drugim projektima iz oblasti nekretnina i građevinarstva.

Prema podacima iz javnih registara Floride, Šehu posjeduje američko i albansko državljanstvo, a povezan je sa adresom u Majami Biču.

Albansko Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (SPAK) prošlog mjeseca saopštilo je da je izdalo naloge za hapšenje 15 albanskih državljana zbog sumnje na međunarodnu trgovinu drogom i pranje novca, ali nije objavilo njihov identitet.

U međuvremenu, planovi za izgradnju luksuznog turističkog kompleksa u zaštićenom području Zvernec izazvali su višesedmične proteste u Tirani. Demonstranti tvrde da bi projekat mogao ugroziti vrijedno prirodno područje i optužuju vlasti za netransparentno donošenje odluka.

Džared Kušner je još 2024. godine potvrdio da učestvuje u projektu razvoja luksuznog rizorta na albanskoj obali Jadranskog mora, dok je njegova supruga Ivanka Tramp nedavno govorila o planovima za izgradnju tokom gostovanja u jednom podkastu.

Prema navodima CBS News, Artur Šehu prodao je dio zemljišta kompaniji Albania Land Development LLC, koja je povezana sa grupom investitora među kojima je i Džared Kušner. Za sada nema informacija da su Kušner ili kompanija povezani sa istragom koja se vodi protiv Šehua.