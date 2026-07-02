Dok ruski i međunarodni mediji sve češće pišu da je Vladimir Putin zabrinut za sopstvenu bezbjednost i da strahuje od atentata i državnog udara, ruski predsjednik donio je novu odluku.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service

Ukrajina u poslednje vrijeme dalekometnim napadima pogađa sve više ciljeva u Rusiji, uključujući i glavni grad Moskvu. Eksplozije odjekuju, između ostalog, u energetskim postrojenjima, što je izazvalo prilično veliku krizu u Rusiji.

Nestašica goriva pogađa zemlju, pa stanovnici, više od četiri godine od početka rata u Ukrajini, posledice osjećaju kao nikada do sada.

Njihovo nezadovoljstvo zbog toga postaje sve veće. Na društvenim mrežama i u brojnim svjetskim medijima objavljeni su snimci koji najbolje prikazuju razmjere krize na ruskim ulicama.

Pored dugih redova za gorivo, izbilo je i više incidenata koji uključuju verbalne sukobe, pa čak i tuče zbog guranja preko reda na benzinskim pumpama. Takođe, mnogi Rusi odlučili su da otvoreno govore o svojim frustracijama, što je poslednjih godina bilo izuzetno retko.

Usred krize koja potresa zemlju, predsjednik Vladimir Putin izdao je ukaz kojim se po četvrti put od početka invazije proširuje centralna uprava Federalne službe zaštite (FSO).

To tijelo zaduženo je za širok spektar bezbjednosnih zadataka, uključujući i njegovu ličnu zaštitu. Kako navodi Kijev post, pre početka invazije centralni aparat te službe nije proširivan još od 2010. godine.

Ukaz je stupio na snagu 1. jula, a njime se povećava najveći dozvoljeni broj vojnih i civilnih zaposlenih u centralnoj upravi sa 785 na 812.

Ipak, vjeruje se da služba broji i desetine hiljada oficira i pripadnika jedinica zaduženih za zaštitu državnih objekata i visokih zvaničnika. Jedna specijalizovana jedinica FSO-a zadužena je i za upravljanje nuklearnim koferom koji prati Putina.

Poslednjih mjeseci, kako navodi i Kijev post, ruski i međunarodni mediji sve češće izvještavaju da je Putin sve zabrinutiji za sopstvenu bezbjednost.

Navodno strahuje od pokušaja atentata i državnog udara, zbog čega su mere bezbjednosti znatno pooštrene. Postoje tvrdnje da zaposleni koji rade u njegovoj blizini ne smiju da koriste mobilne telefone, kao i da prije susreta sa njim moraju da nose zaštitne maske i skinu ručne satove.

Pojačan oprez vidljiv je i kada su u pitanju putovanja ruskog predsjednika. Ona su poslednjih godina znatno ređa, a i kada putuje, prate ga izuzetno stroge mjere bezbjednosti.