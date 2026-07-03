U Teheranu se održava komemoracija za ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, uz prisustvo miliona ljudi i stranih zvaničnika.

Izvor: Iranian Supreme Leader'S Office/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tijelo ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija dopremljeno je sinoć na komemorativnu ceremoniju u Teheranu, javila je iranska državna novinska agencija IRNA. Hamnei je poginuo u zajedničkom američko-izraelskom napadu na Iran 28. februara.

Ceremoniji su prisustvovale hiljade članova porodica poginulih u američko-izraelskim napadima, koji su se okupili u znak žalosti u blizini mjesta na kojem je Hamnei ubijen.

Prema objavljenom rasporedu, zvanična komemoracija za Hamneija biće održana sutra uz učešće šefova država, visokih zvaničnika i vjerskih lidera.

Oproštajne ceremonije u Teheranu nastaviće se 4. i 5. jula, dok je glavna pogrebna povorka u glavnom gradu planirana za 6. jul. Nakon toga, pogrebne ceremonije biće nastavljene u gradu Komu 7. jula.

Senior figures from Iraq's Hashd al‑Sha'abi paid respects to the pure body of the martyred Leader.pic.twitter.com/GJkSpllw91 — Tehran Times (@TehranTimes79)July 3, 2026

Za 8. jul planirane su ceremonije u Iraku, uključujući Bagdad, Nadžaf i Kerbelu, gdje će tijelo dočekati verski i politički zvaničnici, nakon čega će biti preneto do glavnih šiitskih svetilišta.

Završna pogrebna ceremonija i sahrana planirane su za 9. jul u svetilištu imama Alija Reze u sjeveroistočnom gradu Mašhadu, jednom od najsvetijih mjesta šiita.

Sahrana Alija Hamneija trajaće danima - stižu milioni ljudi

U Teheranu su izloženi kovčezi sa posmrtnim ostacima ubijenog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i nekoliko članova njegove porodice, dok se Iran priprema za višednevne pogrebne povorke, na kojima se od 4. do 9. jula očekuju milioni ljudi.

Hamnei i članovi njegove porodice ubijeni su krajem februara u početnoj fazi rata između Irana, SAD i Izraela. Iranski državni mediji izvestili su da su među izloženima u Velikoj džamiji Imama Homeinija u Teheranu i tela Hamneijevog zeta Mesbaha-ol-Hode Bagerija, najstarije ćerke Sejedeh Bošre Hoseini Hamnei, snaje Zahre Hadad Adel i četrnaestomjesečne unuke Zahre Mohamadi Golpajgani

जब ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैय्यद अली ख़ामेनई के ताबूत को पहली बार सार्वजनिक तौर पर सामने लाया गया…



Courtesy: Tehran Timespic.twitter.com/N9UHabCIpe — Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh)July 3, 2026

Svi kovčezi prekriveni su iranskom zastavom, a ispred kovčega za bebu izložena je i fotografija djevojčice, prenosi CNN.

Zaustavljeni pregovori dok se ne završi sahrana

Diplomatske aktivnosti privremeno su obustavljene dok se Teheran priprema za sahranu. Posle dva dana indirektnih pregovora između SAD i Irana, iranski zvaničnici napustili su Dohu.

Katar, koji ima ključnu posredničku ulogu, saopštio je da je ostvaren pozitivan napredak i da će razgovori biti nastavljeni nakon završetka pogrebnih ceremonija. Nije sasvim jasno o čemu se pregovaralo.

Iranski zvaničnici tvrde da su tema bili odmrznuti iranski fondovi, dok je Aksios objavio da su američki izaslanici pokušavali da ubijede Iran da ne uvodi takse za brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz.

Iran has begun funeral processions for former Supreme Leader Ali Khamenei, with seven days of ceremonies set to begin in Tehran.



His coffin will travel across the country before his burial in his hometown of Mashhad on July 9.pic.twitter.com/QRxhQ91omB — Al Jazeera English (@AJEnglish)July 3, 2026

Tenzije između SAD i Irana i dalje su visoke. Iran je izdao novo upozorenje brodovima da se pridržavaju ruta koje je Teheran odredio u Ormuskom moreuzu, kao i upozorenje SAD i Izraelu da ne izvode napade tokom sahrane.

U međuvremenu, američka Centralna komanda saopštila je da je na Bliski istok stigla još jedna ekspediciona jedinica marinaca, koja obično broji više od 2.000 pripadnika. Ona se pridružuje amfibijskom jurišnom brodu USS Tripoli i njegovoj pratnji, koji se u regionu nalaze od kraja marta.

Da li će se pojaviti novi vrhovni vođa?

Glavno pitanje uoči sahrane jeste da li će Modžtaba Hamnei, novi vrhovni vođa i sin ubijenog ajatolaha, predvoditi molitvu za svog oca.

Vjeruje se da je Modžtaba teško ranjen u istom napadu u kojem su poginule njegova majka i supruga. Od početka rata skriva se od javnosti i sa pristalicama komunicira isključivo putem pisanih saopštenja.

Njegovo pojavljivanje bilo bi prvo u javnosti i pomoglo bi mu da učvrsti legitimitet u zemlji. S druge strane, njegovo odsustvo podstaklo bi sumnje u njegovo zdravstveno stanje i otvorilo pitanje ko zapravo upravlja državom.

The coffin of the martyred Leader's granddaughterpic.twitter.com/wD4we7bDqN — Tehran Times (@TehranTimes79)July 3, 2026

U srijedu se nije pojavio ni na privatnoj ceremoniji posvećenoj svojoj pokojnoj supruzi.

Islamska Republika bi njegov eventualni izostanak vjerovatno opravdala bezbednosnim razlozima, ali bi to dodatno produbilo skepticizam u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem i sposobnošću da vodi državu.

Na pitanje da li će Modžtaba Hamnei prisustvovati sahrani, Ali Akbar Purdžamšidijan, predsjednik tijela zaduženog za organizaciju pogreba, dao je neodređen odgovor.

"To pitanje nije u našoj nadležnosti i odluka je isključivo na kabinetu vrhovnog vođe."

Strani zvaničnici dolaze na sahranu

Sahrani ajatolaha Alija Hamneija prisustvovaće predstavnici Kine, Indije i Pakistana.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif, čija se zemlja nametnula kao važan posrednik između Irana i SAD, doputovaće u Iran kako bi "izrazio saučešće", potvrdio je portparol Ministarstva spoljnih poslova.

Kinu će predstavljati He Vej, potpredsednik Stalnog komiteta Nacionalnog narodnog kongresa, dok iz Indije dolaze zamenik ministra spoljnih poslova Pabitra Margerita i guverner savezne države Bihar, Sajed Ata Hasnain.

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Ispraćaju će prisustvovati i dvojica visokih talibanskih zvaničnika - zamenik avganistanskog premijera i vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai izjavio je da Iran očekuje "goste iz stotinak zemalja".

Ipak, osim Šarifa i gruzijskog predsjednika Mihaila Kavelašvilija, čini se da će mali broj stranih lidera prisustvovati sahrani. Većina država, poput Kine i Indije, šalje visoke, ali ne i najviše zvaničnike.

Za Iran, sahrana predstavlja priliku da pokaže svoje diplomatske veze i projektuje sliku stabilnosti i jedinstva.

(Kurir/CNN/MONDO)