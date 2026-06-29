Visoki zvaničnici SAD i Irana sastaće se u utorak u Dohi, nakon nekoliko dana novih tenzija i međusobnih optužbi za kršenje primirja. Američku delegaciju predvodiće specijalni izaslanik Stiv Vitkof, a razgovorima će prisustvovati i Džared Kušner.

Izvor: Jacovides Dominique/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je na društvenim mrežama da je Iran zatražio sastanak, koji će biti održan u utorak u glavnom gradu Katara, Dohi.

Nedugo zatim, portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit potvrdila je za Fox News da će američku delegaciju predvoditi specijalni izaslanik Stiv Vitkof, uz prisustvo Džareda Kušnera.

Nastavljaju se i tehnički pregovori

Livit je navela da će, pored sastanka na visokom nivou, biti nastavljeni i tehnički pregovori.

"Specijalni izaslanik Vitkof i Džared Kušner otputovaće u Dohu na sastanke na visokom nivou, dok će se paralelno održavati i tehnički razgovori, kako bismo nastavili diskusije o Memorandumu o razumijevanju“, rekla je ona.

Dodala je da Sjedinjene Države poštuju svoje obaveze iz sporazuma o prekidu vatre.

"Što se nas tiče, poštujemo prekid vatre. Na nasilje će biti odgovoreno nasiljem", poručila je Livit.

Krhko primirje pod pritiskom

Sjedinjene Države i Iran potpisali su 17. juna Memorandum o razumijevanju sa 14 tačaka, kojim je predviđen prekid višemjesečnih sukoba i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svjetskog transporta nafte i tečnog prirodnog gasa.

Međutim, sporazum je doveden u pitanje nakon međusobnih napada tokom vikenda. Novi talas tenzija uslijedio je pošto je iranski projektil u četvrtak pogodio teretni brod u Ormuskom moreuzu, nakon čega su i Vašington i Teheran međusobno optužili jedni druge za kršenje privremenog primirja.

Portparolka Bijele kuće istakla je da su Sjedinjene Države odgovorile na napade na komercijalne brodove po nalogu predsjednika Trampa, ali je naglasila da administracija i dalje želi da se mirovni proces nastavi.

Oglasio se Tramp

"Iran je zatražio sastanak. On će biti održan sjutra u Dohi", napisao je predsjednik SAD Donald Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

(Rojters/Mondo)