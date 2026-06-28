Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je pokrenula napade na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke udare na iranske vojne položaje.

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Mornarica i vazduhoplovne snage Islamske revolucionarne garde Irana pokrenule su napade na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke udare, javila iranska novinska agencija "Tasnim".

Garda je saopštila da su snage Sjedinjenih Država napale pet iranskih obalskih vojnih položaja. Iz iranskih snaga je poručeno da američke baze na Bliskom istoku u narednim danima "očekuje pakao".

"Obračun sa američkim bazama u regionu je zasebno pitanje. U narednim danima suočiće se sa paklom", prenijela je televizija "Pres" izjavu komandanta iranske mornarice.

On je dodao da će dejstva protiv amričkih snaga poslužiti kao podsjetnik ostalim brodovima u Ormuskom moreuzu gdje je plovidba nesmetano dozvoljena.